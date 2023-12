Dólar blue, MEP y CCL: No descansan del feriado del BCRA

El escenario económico en la era del recién asumido Javier Milei se presenta como un motivo cierta preocupación para los argentinos. Está marcado por una situación fiscal crítica y una inflación desenfrenada que parece no dará respiro. El jefe de Estado ha hecho hincapié en la inminente necesidad de llevar a cabo un "shock" fiscal, con el objetivo de reorganizar el gasto público sin afectar al ámbito privado, destacando la escasez de recursos. En palabras de Milei, "no hay plata". Más allá de esto, hoy (11/12), el Banco Central (BCRA) optó por llevar a cabo un virtual feriado, el cual, no ha logrado frenar el movimiento alcista del dólar blue, MEP y CCL.