Dólar blue, MEP y CCL en caída: Estabilidad que pende de un hilo

Por el lado de los dólares financieros, tenemos que el dólar MEP retrocede un 1,8% ($19,82) y el Contado Con Liquidación (CCL) anota una caída del 1,3% ($15)

Cambio de tendencia del dólar, explicado

El gobierno liderado por Javier Milei se ha enfrentado a desequilibrios fiscales y externos graves, lo que ha llevado a implementar cambios radicales y ajustes fiscales para abordar las finanzas públicas en un plazo de 365 días.

La combinación de devaluación del tipo de cambio oficial y una nueva regulación de las importaciones ha permitido corregir el déficit de cuenta corriente y aumentar las reservas extranjeras.

A pesar de intentar aumentar los impuestos, la estrategia del gobierno se vio obstaculizada por la caída del proyecto de Ley Ómnibus en el Congreso, lo que evidenció la falta de respaldo político. Sin embargo, esta derrota no resultó en un aumento significativo de la brecha cambiaria, e incluso se observa una fuerte disminución.

Según fuentes del mercado, esta disminución en la brecha cambiaria se debe a los buenos fundamentos de la economía y las exitosas licitaciones del BOPREAL. Sin embargo, también advierten que la plaza cambiaria "está seca de pesos", lo que también contribuye a la disminución de la actividad económica.

Un bróker señala que, más allá de los fundamentos económicos, los eventos recientes han puesto de manifiesto las dificultades que enfrenta Milei para llevar a cabo su política económica. En este sentido, destaca que si bien el presidente tiene convicciones claras, enfrenta un complejo desafío para negociar y al mismo tiempo implementar las reformas necesarias en un contexto de agitación social.

Por otro lado, el economista Joel Lupieri sugiere que la baja en los dólares financieros podría ser el resultado de las últimas licitaciones de BOPREAL, que han absorbido fuertemente la base monetaria.

Desde la consultora EcoGo señalan que la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de Ley ómnibus del Congreso rompió el equilibrio político y radicalizó el discurso de Milei. A partir de esta decisión, se observa una mayor confrontación política y una postura más radical por parte del gobierno.

Para EcoGo, los desenlaces son impredecibles, y por el momento, la reacción de los mercados se mantuvo al margen de la escalada política. La apuesta de Milei es que el programa económico siga mostrando una desaceleración en la inflación, que los números fiscales confirmen equilibrio y que el balance del BCRA siga mejorando.

Por ahora la viabilidad del plan depende de la voluntad de la población que ayer tuvo que afrontar el dato del 20,6% de inflación en enero. Dato que podría no preocupar si o solo si, los salarios acompañaran ese número, pero no pasa y este 2024 las proyecciones de los salarios reales (en poder de compra) no son para nada alentadoras.

