Dólar blue en $990: Explicación y pronósticos de analistas

Esta estabilidad en los tipos de cambio paralelos ocurre en un contexto en el que el BCRA devalúa el dólar oficial apenas un 2% mensual. Según trascendió, la entidad presidida por Santiago Bausili mantendría esta velocidad de crawling peg para continuar desacelerando la inflación.

El futuro del dólar, según analistas

En conversaciones con iProfesional, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, destacó que los dólares financieros "están baratos por una buena oferta que ofrece el dólar blend, los volúmenes que estarían operándose en ese contexto son bastante altos, muy similares a las intervenciones que Massa hacía para contener las subas de CCL/MEP".

"No deberían bajar mucho más porque en ese caso deja de ser conveniente la suscripción de BOPREAL y a los importadores les va a convenir ir a buscar CCL. También se va percibiendo un atraso cambiario importante en el oficial, que en la medida que se comience a corregir puede generar alguna zozobra", insistió.

Por su parte, el analista financiero, Christian Buteler, la pax podría continuar dado que "plata va a seguir faltando, exportaciones va a haber cada vez más, emisión de dinero el gobierno promete no desbarrancarse, con lo cual desde ese punto de vista podrías decir que el dólar se va a quedar tranquilo, pero a mí no me cierra".

Para el analista, los tipos de cambio libres "están más cerca de un piso que de un techo porque la inflación sigue corriendo, no veo que se puedan mantener planchados" y destacó que " en algún momento el mercado va a decir el dólar está quedando muy atrasado, si los inversores perciben que está muy barato, piensan ya hice una buena diferencia, y me posiciono de vuelta en dólares".

Por su parte, los analistas de PPI evaluaron que "la fuerte baja del CCL se justifica en los flujos más que en los fundamentos, por ende, mientras la liquidación de los exportadores continúe fluyendo, derivando en una oferta extraordinaria en el mercado financiero, la apreciación puede seguir extendiéndose."



