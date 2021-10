Desabastecimiento vs Precios: Alerta en FDT por las imágenes

https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1452783280885952512 # #Mundo | Desabastecimiento en los Estados Unidos, causado por la pandemia que aún afecta la cadena de suministros. La Casa Blanca está considerando desplegar a la Guardia Nacional para ayudar a combatir la creciente acumulación de pedidos de productos en las góndolas. pic.twitter.com/JIZBpHSBXC — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 25, 2021

Pero USA no es el único caso:

https://twitter.com/salocinuy/status/1452828325341241358 En Inglaterra ponen fotos de los productos para ocultar el desabastecimiento, gileó Venezuela. pic.twitter.com/18Ff3KYh1H — Nicolás de León (@salocinuy) October 26, 2021

En Argentina, periodistas -incluso oficialistas-, economistas y candidatos subieron a sus perfiles en Twitter lo que vieron el último fin de semana en supermercados:

https://twitter.com/AlanLongy/status/1452388384979120129 Con desabastecimiento y pocos productos en las góndolas se desarrolló el primer fin de semana de los precios congelados en supermercados. pic.twitter.com/VDR3tkPtfI — Alan Christian Longy (@AlanLongy) October 24, 2021

https://twitter.com/leogiuber/status/1452809706515222530 Un super de jujuy en donde volaron los aceites, la gente esta sintiendo lo que viene, se resguarda porque el gobierno nacional con politicas erradas genera desabastecimiento, despues no entienden porque la gente le da la espalda, habian antes promociones de desc del 50% en seg un pic.twitter.com/ioROtSKJiX — leandro giubergia (@leogiuber) October 26, 2021

https://twitter.com/marianogoro/status/1452637528230617094 Vittal en Malvinas por precios congelados pic.twitter.com/1gBdOVSlZh — Mariano Gorodisch (@marianogoro) October 25, 2021

Mariano Gorodisch, quien escribe en El Cronista Comercial, advirtió en medio de la resolución 1050 del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti: "Estoy encontrando cada vez más precios distintos entre góndola y caja. Los supermercados dicen que los repositores no llegan a cambiar".

La obsesión del Gobierno, tal como lo expresó Feletti en varias oportunidades tras asumir, es: “La población debe pasar las fiestas en un contexto de precios accesibles”.

Ahora bien, Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, le recomendó "no enfocarse tanto en los precios sino en el desabastecimiento que finalmente va a ver".

"Acá, el problema es que va a haber desabastecimiento, pero no por el congelamiento sino porque no hay dólares. En este estudio, todos son dólares. Si vos no tenés dólares, nada podés hacer. Entonces, el insumo más importante que demanda la economía argentina es el dólar", comenzó explicando al aire del Canal de la Ciudad.

Vos, al dólar lo podés ver como una moneda o como un insumo, como una cosa, que es como hay que verlo. Si lo ves como insumo, ese insumo falta, y ese sí que es un insumo difundido. Todas las funciones de producción de la economía tienen dólares. Cuando a vos te faltan los dólares, se te achica la oferta productiva Vos, al dólar lo podés ver como una moneda o como un insumo, como una cosa, que es como hay que verlo. Si lo ves como insumo, ese insumo falta, y ese sí que es un insumo difundido. Todas las funciones de producción de la economía tienen dólares. Cuando a vos te faltan los dólares, se te achica la oferta productiva

"Estamos en una situación muy delicada. El desabastecimiento viene por la falta de dólares. Se lo dijimos al presidente Alberto Fernández el año pasado los economistas del peronismo: 'planifique la asignación de dólares porque los va a malgastar y luego no va a tener para las cosas esenciales'. Bueno, llegó ese momento", reclamó.

El exfuncionario tildó de "atrevido" a Fernández por decir "Juan Domingo Biden" y explicó que "lo que hacía Biden de incentivar la demanda, cambiando la política de Donald Trump fue un error garrafal". "Hay un problema de oferta generalizada en el mundo", insistió.

Lo que pasa acá es que Feletti está solo y con una bala de plata, teniendo que ocuparse del abastecimiento y de los precios. Yo le aconsejo humildemente que vaya por el abastecimiento porque si se te disparan los precios, solo perdés las elecciones. En cambio, el abastecimiento es una cosa extremadamente complicada Lo que pasa acá es que Feletti está solo y con una bala de plata, teniendo que ocuparse del abastecimiento y de los precios. Yo le aconsejo humildemente que vaya por el abastecimiento porque si se te disparan los precios, solo perdés las elecciones. En cambio, el abastecimiento es una cosa extremadamente complicada