"Corralito encubierto": El BCRA se durmió y lo pagó caro

Tal como informó Urgente24, "Corralito encubierto": Cadena de WhatsApp que BCRA ignora

Motivó una ola de especulaciones y rumores sobre una supuesta medida del BCRA para quedarse con los dólares de los ahorristas -corralito-. Nada más alejado de la realidad. Si bien desde el Directorio del organismo estatal se esmeran en aclarar a periodistas que los que tendrán que vender los dólares serán los bancos, debería emitir un comunicado para evitar una corrida bancaria.

Está previsto que esta semana los bancos empezarán a equilibrar sus posiciones en dólares, para adaptarse a la nueva regulación comunicada por el Banco Central y así alinearse con el nuevo máximo de contado que deberán registrar en sus balances.

No hay impacto sobre los depósitos de los ahorristas

Aun así, el BCRA esta tarde salió con un comunicado informando que “no tiene impacto sobre los depósitos de los ahorristas”, debido a que “los depósitos en dólares son un pasivo”. Y en ese aspecto

La norma dice que los activos como contrapartida de ese pasivo tienen que estar depositado en el BCRA, prestado al exportador en dólares cash

Desde el BCRA puntualizaron

Por definición, un depósito es neutro. No toca PGN en términos netos. Ya no van a poder tener una PGN positiva, fuera de los depósitos que decidan tener los bancos (un Treasury, un depósito en Nueva York), y van a tener que comprar un futuro. No pueden estar largos en spot, pueden estar largos en futuros. Entonces, los bancos que estén positivos van a tener que vender y comprar una Leliq o un Pase o lo que quieran y quedar largo en futuro que es el más 5% que está por normativa desde hace varios años

Finalizan diciendo que

Un banco nunca puede tener PGN negativa por depósitos. Pero puede tener PGN negativo por inversiones. Por ejemplo emitir una ON en dólares tomadas en el exterior o en el mercado local que vence en cinco años. Puede decir ¿por qué voy a tener ese activo si lo tengo que pagar en X años? Vende los dólares para generar, por ejemplo, recursos para financiar créditos y eso genera una PGN negativa, que ahora puede cubrir a cero, es decir, quedar en equilibrio sin descalce