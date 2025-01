Carta documento de Vidal a YPF: La intimación y la advertencia por acciones legales

"Por lo tanto, requiero una respuesta formal en un plazo no mayor a 5 días hábiles. De no recibirse la misma, me veré obligado a adoptar las medidas legales pertinentes para salvaguardar los intereses de la provincia, exigir el resarcimiento por los perjuicios ocasionados, promover la reparación histórica debido al abandono sistemático de los recursos e inversiones comprometidas -advierte el texto- y el incumplimiento de las normativas que han llevado a la provincia a una situación de desventaja económica y operativa", cierra el documento, que posteó el mandatario.

image.png La carta documento de Claudio Vidal a YPF.

