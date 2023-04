Carlos Melconian: "Las reservas se terminaron", ¿chocamos?

Este miércoles (12/4) el Gobierno nacional reportó que el sector agropecuario había comenzado con las primeras liquidaciones bajo el flamante ‘dólar agro’ por casi US$ 100 millones. Se trata de la gran apuesta del ministro de Economía, Sergio Massa, para mejorar la posición de las reservas del Banco Central. Desde la Administración Fernández se entusiasman con la posibilidad de captar unos US$ 9.000 millones. En ese contexto, el economista Carlos Melconian, afirmó que “las reservas se terminaron hace rato” pero eso no significa que el país vaya a un colapso económico.