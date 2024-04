Caputo y un parche fiscal (bono para petroleras y eléctricas)

A la fecha, Cammesa adeuda el pago del gas consumido por las centrales térmicas en diciembre. Las petroleras tampoco han cobrado el gas vendido bajo el Plan Gas a las distribuidoras para cubrir la demanda de hogares, comercios y pequeñas industrias.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1768696589323816987&partner=&hide_thread=false El resultado fiscal de Febrero arrojó nuevamente superávit financiero@JMilei



Resultado Fiscal febrero 2024



+ Resultado primario: $1.232.525 millones.

*+ Resultado financiero: $338.112 millones.*

+ Resultado primario acumulado: $3.243.270 millones (0,5% PIB).

*+… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 15, 2024

¿Caputo puede resolver esto?

La redacción de Nicolas Gandini destaca que la principal preocupación de las empresas no radica tanto en la deuda acumulada, que probablemente seguirá creciendo en los próximos meses dado el proceso de transición hacia un mercado libre que está llevando a cabo la administración de Javier Milei, sino en la falta de claridad sobre cómo se resolverá esta situación. Según expresaron desde una compañía, "parece que el gobierno no tiene un nivel de detalle suficiente sobre las consecuencias de sus decisiones. Hay muchas incertidumbres por delante".

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por EconoJournal, el Ejecutivo planea ofrecer a las empresas un bono del Tesoro u otro instrumento similar para regularizar la deuda acumulada, aunque por el momento esto no es una prioridad.

La deuda actual con generadores y productores de gas asciende a alrededor de US$ 2.200 millones, de los cuales unos 900 millones corresponden a la deuda con petroleras y el resto es consecuencia de no haber pagado a las generadoras por la electricidad suministrada al sistema a través de Cammesa.

La bola de nieve para el Tesoro

La problemática se agrava porque esta deuda no está congelada, sino que aumenta mes a mes cuando el Tesoro no completa el pago de sus obligaciones.

Por ejemplo, la semana próxima vencerá el pago de una nueva transacción de Cammesa, que mensualmente ronda los US$ 350 millones.

Dado que las tarifas eléctricas para los hogares de menores ingresos (Nivel 2 y 3) siguen muy desfasadas (solo pagan un 10% del costo real de la energía), el Estado debe cubrir más de la mitad de esa cifra, es decir, unos US$ 170 millones.

Si Caputo sigue sin pagar la mayor parte de esa suma, la deuda superará los US$ 2.300 millones. Y si este incumplimiento se repite en los próximos dos meses, la deuda alcanzará los US$ 2.500 millones. Esta situación preocupa a las empresas privadas del sector.

