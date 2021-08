Cachanosky vs. De Mendiguren: De "caraduras" y "peronistas"

La respuesta de Cachanosky subió el volumen: "Usted es un caradura, la pobreza la generaron ustedes, hicieron un desparramo de desocupación fenomenal y encima me venís a decir eso. Dale, sacá tus gráficos", espetó el economista, marcando el tono que tendría el debate de ahí en adelante con ironías y chicanas. " Habíamos quedado que no ibas a mentir", se endureció De Mendiguren.

A continuación, De Mendiguren mostró sus gráficos y sostuvo que "tan mal no le fue a la Argentina con los gobiernos peronistas y bastante complicado le fue con los gobiernos que le gustan a Cachanosky".

Roberto Cachanosky- "Generaron una inflación que inclusive es superior a la que dejó Macri en 2019", criticó el economista Roberto Cachanosky.

Sin gráficos pero con el tiempo de su lado luego de la exposición de De Mendiguren, Cachanosky sacó un billete de mil pesos y dijo que en noviembre de 2019 había 6 billetes por cada habitante y hoy ese número se disparó a 23.

"Le pusieron más plata en el bolsillo a la gente y generaron una inflación que inclusive es superior a la que dejó Macri en 2019, que se fue con el 50%. Termino con un dato más: la deuda creció por mes en el período de Macri a 1387 millones de dólares mensuales; en el gobierno de Alberto Fernández está creciendo a 2243 millones de dólares mensuales", reprochó.

La discusión continuaba elevando la tensión y el fuego cruzado ya no sólo se sostenía con datos, sino también con acusaciones de mentir

"No mientas de arranque, habíamos quedado que no ibas a mentir, empezaste y me pusiste nervioso", expresó el presidente del BICE, que luego le recriminó a su colega que hable de pesos y no de dólares. "No, dólares. ¿Quién conoce el peso?", le retrucó.

Luego, Cachanosky se despegó del mote de macrista y sostuvo que el precio de la soja durante el gobierno de Néstor Kirchner fue un viento de cola fundamental para impulsar la economía que venía del 2001.

El debate luego cayó otra vez en el barro de la ironía.

"Vasco pará, estás tirando tantos números... pasaste de un billón de pesos de deuda del Banco Central a 4 billones de pesos, no podes comparar. No uses más los números para hacer el ridículo, callate, no digas más números, hablá de otra cosa", soltó.

"Ridículo sos vos que hace 40 años que hablás y nunca en tu vida acertaste una", le respondió De Mendiguren, retrucando. "Lo bueno que tiene es que hace 40 años que me venís escuchando, me parece bien, en algún momento vas a aprender", ironizó Cachanosky.

Dardos cruzados

Luego, Cachanosky se despachó contra el Gobierno Nacional por la política económica que está llevando adelante encabeza por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Destrozaron cantidad de empresas con una cuarentena eterna, aumentaron la tasa de inflación y además tienen una tasa aún mayor de la que dejó Macri pero con el tipo de cambio pisado y con las tarifas de los servicios públicos pisadas", sostuvo, y agregó que luego de las elecciones el gobierno va a "embocar" a la gente con las tarifas, los servicios públicos y el tipo de cambio.

Con dardos hacia Juntos por el Cambio, De Mendiguren pidió que el espacio opositor discuta de economía. "Al único que escucho es a Tetaz que dice que va a hacer más de lo mismo", dijo, y sostuvo que "Yo te puedo decir a donde vamos o cómo pensamos que se sale de la crisis, pero del otro lado veo al club de los autitos chocadores".