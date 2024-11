Blanqueo, boom de las ONs y fecha prorrogada

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/romano_group/status/1852057388380979467&partner=&hide_thread=false Por el blanqueo, los depósitos en dólares de privados ya son, nominalmente, los más altos desde la salida de la convertibilidad. pic.twitter.com/NubTsjbg8o — Romano Group (@romano_group) October 31, 2024

Sin embargo, en los meses posteriores, el tipo de cambio se replegó y la inflación empezó a mostrar señales de desaceleración, lo cual moderó la demanda de estos instrumentos. Pero en octubre, con la entrada de dólares vía blanqueo de capitales, los instrumentos hard-dollar recobraron protagonismo.

El boom de las Obligaciones Negociables

Durante octubre, se emitieron 19 Obligaciones Negociables hard-dollar bajo Ley Argentina por un monto superior a US$900 millones y a una tasa promedio de 6,77%, notablemente inferior a la que se manejaba en plazas bajo Ley de Nueva York, que promedió 8,66% en el mismo período.

image.png

Este contexto favorable despertó el interés de muchas empresas para salir al mercado de capitales, aunque el interrogante es: ¿esta oportunidad de financiamiento en dólares seguirá vigente por mucho tiempo?

Determinar la duración de este contexto favorable resulta complejo. El blanqueo de capitales finalizará en algún momento y, con una eventual salida del cepo, se anticipa que las tasas de interés en el mercado local convergerán con las del exterior.

Un ejemplo de lo que podría ocurrir fue la salida del cepo a fines de 2015, que impulsó las emisiones en dólares: en 2016, los montos casi se duplicaron, de US$2.654 millones a US$5.026 millones. Este comportamiento optimista continuó en 2017, sumando dos años de crecimiento en las emisiones.

image.png

Este 2024 ya supera a 2017 en términos de emisiones en dólares. No obstante, repetir esa tendencia con el fin del cepo no es tan claro. El blanqueo ha sido clave, y muchas empresas tienen ya calendarios de vencimientos relativamente despejados, por lo que el nivel de "new money" que busquen será determinante.

El futuro de la tasa

En cuanto a tasas, una salida del cepo podría llevar los costos de financiamiento a alinearse con los valores de las plazas extranjeras. Durante 2015, las tasas promediaron un 5%, pero en 2016, ya sin cepo, aumentaron a 8%.

El Presidente remarcó los avances del blanqueo

