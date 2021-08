Ataque a criptomonedas: Desaparecen 600 millones de dólares

piratas.jpg El ataque a criptomonedas es el más grande desde la creación del sistema

"La mayor cantidad de dinero" robada en los blockchain

En un comunicado, Poly Network expresa su deseo de "establecer comunicación" con el autor del ataque informático, señalando que "la cantidad de dinero pirateada es la mayor en la historia de las 'defi' (finanzas descentralizada)" y que afecta a miles de usuarios de la red.

De este modo, advierte al 'hacker' de que este ataque será considerado como un delito grave en cualquier país, añadiendo que sería poco inteligente por su parte realizar transacciones, por lo que propone conectarse con Poly Network para "tratar de encontrar una solución"

Según Financial Times, los tokens sustraídos en el ataque a Poly Network estarían valorados en unos US$600 millones, incluyendo más de US$270 millones en ethereum blockchain, otros US$250 millones de Binance Smart Chain y unos US$84 millones de la red Polygon.

Poly Network instó a otros miembros del ecosistema de criptomonedas a "poner en una lista negra" los activos provenientes de las direcciones utilizadas por el atacante para desviar los fondos, que incluían una combinación de varias monedas, incluidos $ 33 millones de Tether, según el CTO de Tether. (En un comunicado, Tether dijo más tarde que congeló los activos a los 20 minutos de enterarse del ataque).

Después del ataque, Poly Network estableció varias direcciones a las que dijo que el atacante podría devolver el dinero. Y parece que el pirata informático está cooperando: a las 7:47 a.m. ET del miércoles, dijo Poly Network, había recibido alrededor de $ 4.7 millones de vuelta. No quedó claro de inmediato quién estaba detrás del ataque.

Acciones de acercamiento

"La cantidad de dinero que pirateó es la más grande en la historia de defi", escribió Poly Network en una carta al atacante que publicó en Twitter. "El dinero que robó es de decenas de miles de miembros de la comunidad criptográfica ... debería hablar con nosotros para encontrar una solución".

Horas después del ataque comenzaron las devoluciones que en algunos casos contenía notas adjuntas donde precisaban que la acción delictiva fue por "por diversión :)" que todo resultó un desafío.