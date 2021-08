¡Locura! Criptomoneda del PSG volvió a saltar

FC Barcelona Fan Token es la moneda del club, la cual se puede adquirir a través de las plataformas socio.com y Chiliz. Durante la jornada del 05/08, tuvo un caída de 4%.

No es dato menor que, el motivo por el que el Messi no sigue en el Barcelona está ligado al fair play financiero: "A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", señala el comunicado oficial del club.

¿Qué es un fan token?

“Los Fan Token son activos digitales que representan tu propiedad de un derecho a votar y te dan acceso a ganar recompensas y experiencias exclusivas y específicas de cada club. Los Fan Tokens, como cualquier criptomoneda, son fungibles, o sea se pueden canjear por otros ‘bienes’ como experiencias VIP, productos oficiales, entradas gratis y más”, indica el portal socios.com.

Varios clubes poseen este tipo de cripto, como es el caso del Barcelona, el Valencia, Manchester City y el Milan.

Vale destacar que, los fan tokens no otorgan derechos de propiedad sobre las organizaciones, sino que dan acceso a una serie de beneficios como eventos exclusivos, entradas, sorteos, encuentros con las estrellas del equipo, y otras acciones de marketing.