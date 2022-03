Agricultura desmintió los intensos rumores sobre retenciones

En cambio, ya hubo subas del 15 al 30% de los molinos por la harina que entregan a las panaderías. La bolsa de harina estaba en $1300 y saltó a $1500/1700. Los panaderos trasladaron los aumentos al público para el pan.

Versiones sobre el trigo y el maíz

El trigo y el maíz pagan 12% de retenciones y los rumores daban cuenta en las últimas horas de un incremento bien por encima de eso. Legalmente, el Gobierno tenía la potestad de subir los derechos de exportación en esos productos tres puntos más, pero perdió esa posibilidad al no votarse el presupuesto de 2022 que preveía la extensión de una facultad delegada del Congreso.

En 2020/2021, sobre una contribución total por retenciones de US$8308 millones, el trigo aportó por derechos de exportación US$356 millones y el maíz lo hizo con US$1145 millones, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Para 2021/2022, en tanto, de una previsión de recaudación total por retenciones por US$8972 millones, el maíz acercaría US$1175 millones y el trigo US$590 millones.

Julián Domínguez. Foto: NA. El lunes pasado, durante la cena de expositores de 'Expoagro', Julián Domínguez negó una suba en las retenciones al trigo y maíz.

Si bien los voceros de Julián Domínguez desmintieron un incremento de las retenciones, cierto es que el mismo ministro lo hizo la semana pasada en una conferencia de prensa:

No va a haber cierre de exportaciones y no va haber aumento de retenciones. Son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que me delegó. Hay que despejar incertidumbres y miedos, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo No va a haber cierre de exportaciones y no va haber aumento de retenciones. Son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que me delegó. Hay que despejar incertidumbres y miedos, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo

El lunes pasado, durante la cena de expositores de 'Expoagro', Julián Domínguez ponderó incluso la labor del campo:

Acá está el campo argentino. Nuestro campo es constitutivo de nuestra identidad Acá está el campo argentino. Nuestro campo es constitutivo de nuestra identidad

Sin embargo, la cartera de Julián Domínguez ha convalidado diversas acciones que de algún modo significan un límite a la actividad como los "volúmenes de equilibrio" que los exportadores de trigo y maíz no pueden superar, y la creación de un fideicomiso para solventar con dinero de las exportaciones de esos productos las ventas internas de harina 000 y fideos secos.

En tanto, fuentes de la cadena agroindustrial con acceso a los despachos más altos del Gobierno describieron que observan que hay funcionarios que se inclinan por aumentar la carga tributaria, mientras Julián Domínguez "resiste".

