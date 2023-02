A pesar de no haber default, hay advertencia del FMI

Por esto mismo, añaden que: "La recompra por debajo de la par de los bonos en dólares que vencen a partir de 2025 apunta a una parte del stock total (US$ 1.000 millones de US$ 100.000 millones) que es demasiado pequeña para afectar materialmente la capacidad del soberano para atenderlos. Los canjes de deuda en pesos se han producido principalmente con entidades del sector público inclinadas a apoyar al gobierno, y junto con (en su mayoría) subastas periódicas exitosas, por lo que no está claro si fueron necesarios o tenían la intención de evitar la falta de pago".