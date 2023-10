4 jornadas de dólar antes de las elecciones

Aluar subió en 2023, +526%.

Juan Semino, +693%.

Capex, +675%.

En 112 meses, las acciones en pesos ganaron en promedio +445%, superando a la inflación interanual de +138% y un dólar CCL +181%.

A propósito del CCL, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió una nueva resolución que apunta a descomprimir la presión sobre el precio del CCL.

CNV: "(...) en el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real, así como el impacto de las operaciones instrumentadas en el mercado de capitales a través de la compra venta simultánea de valores negociables".

En tanto, seguirá la presión de la fiscalización tributaria sobre el circuito cambiario marginal.

Cada jornada será decisiva. 2 datos que pueden ser contradictorios entre sì:

## Carlos Lamiral en Ámbito Financiero: "En los últimos días, aunque la mayoría de los operadores suponen que el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, podría obtener más votos en una primera vuelta, la realidad es que las diferencias en las encuestas son tan acotadas que no se podría descartar ningún escenario. Será por eso que el dólar Contado con Liquidación (CCL) que usan las empresas para enviar dinero fuera del país se ubica a un valor que supera en 81% al equivalente a moneda constante del que tenía después de las PASO de 2019."

## Jorge Herrera, también en Ámbito, sobre rechazo a la dolarización: "Los últimos que se sumaron al ejército de críticos de la iniciativa de La Libertad Avanza fueron el reconocido Institute of International Finance (IIF), think tank de la banca internacional y el no menos influyente banco de inversión Goldman Sachs. Quienes firman los estudios son en el caso del IIF, Martín Castellano, economista argentino que además de su expertise profesional, aporta una visión enriquecida por un amplio conocimiento de la economía argentina y su historia, y del entramado político criollo; mientras que en el caso de Goldman es Alberto Ramos, economista jefe para la región con un impresionante track récord en Wall Street."

Javier Milei y Emilio Ocampo van quedando complicados en sus ideas, quizás sólo preelectorales.

