Tom Brady: La dieta y entrenamiento extravagantes del éxito

Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego. Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y me he esforzado al máximo durante estos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Es difícil para mí escribir esto, pero ahí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención, comunicó el deportista a través de sus redes sociales Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego. Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y me he esforzado al máximo durante estos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Es difícil para mí escribir esto, pero ahí va: No voy a asumir más ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención, comunicó el deportista a través de sus redes sociales

Sin ninguna duda, Tom Brady deja atrás en una asombrosa carrera, llena de títulos, esfuerzo y sudor. Nada fácil es lograr lo que él logró, a pesar de su avanzada edad, siguió demostrando su talento y sacrificio ante el mundo del deporte.

image.png Tom Brady, para muchos, el mejor jugador de la historia de la NFL.

El método 'TB12'

Al igual que LeBron James, CR7 y varios más, Tom Brady tuvo siempre sus cuidados físicos que le permitieron estar por años en la élite. Así nació el "TB12 Method", y en español, "Método TB12" (las siglas provienen de su nombre y su número de camiseta).

Más allá de las exigencias y preparaciones físicas que el mismo Brady, junto a su amigo y preparador Alex Guerrero sentaron, hay una guía de nutrición y hasta métodos para dormir por las noches.

El "Método TB12" se divide en tres etapas: alimentación, entrenamiento y descanso (meditación). Todos los días, Tom Brady se levanta a las 6 am y toma un vaso de agua con electrolitos, y, tras esto, bebe un batido de arándanos, banana y frutos secos. A su vez, el quarterback recomienda beber 25 vasos de agua al día para mantener hidratado el cuerpo, detalló Clarín.

Brady, comparte su dieta alimenticia con su esposa, la brasileña Gisele Bündchen. Ambos, cumplen un régimen de comidas basado en un 80% de verduras orgánicas, acompañadas por arroz integral, quinoa y porotos. La familia Brady come carnes rojas, pero sólo cuando el deportista está participando en la temporada de la NFL. ¿Cómo seguirá esa dieta con el quarterback ya retirado?

A su vez, la pareja no consume lácteos: la cafeína, el alcohol, azúcar blanco, la harina, la sal (salvo la del Himalaya), tomates, pimientos, champiñones y berenjenas. También, el mariscal de campo, ha asegurado que nunca en la vida ha tomado una taza de café.

image.png "El método TB12", libro de Tom Brady, recaudó millones por sus ventas. En él, cuenta sus métodos de alimentación y entrenamiento. (Foto: Amazon).

En cuanto a su preparación física, Tom Brady utiliza un sistema no convencional centrado en la flexibilidad, la contracción y la relajación de los músculos. La Nación contó que, con sus ejercicios, el deportista procura mantenerlos largos y blandos, para aumentar la circulación sanguínea y, consecuentemente, evitar lesiones. Brady y Alex Guerrero justifican esa elección en que en la mayoría de los ejercicios de pesas el peso se transfiere a los huesos y las articulaciones y eso provoca lesiones. Por eso, la mayor parte del trabajo corporal de Brady incluye bandas elásticas y rara vez consiste en el levantamiento de pesas.

Por último, pero no menos importante, está el descanso. Esta es una de las rutinas más importantes en el Método TB12. La meditación y el sueño son factores cruciales para lograr óptimas condiciones según Brady. Antes de conciliar el sueño, el deportista californiano medita y duerme con un pijama especial, diseñado con biocerámica, un material que permite una máxima recuperación de los músculos durante el sueño.