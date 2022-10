Scaloni golpeado: Guido Rodríguez sufrió una molestia

Nicolás González arrancó como titular en el partido entre Fiorentina e Inter, por la fecha 11 de la Serie A, y apenas pudo disputar 8' en el estadio Artemio Franchi tras sufrir una aparente lesión muscular. ¿Cómo fue la acción? El zurdo arrancó recostado sobre la derecha, encaró hacia adentro, soltó la pelota, fue a buscar la devolución y tras dar un mal pase miró hacia el banco e hizo el tradicional movimiento con las manos para pedir el cambio.

Su rostro lo dijo todo. Con una mezcla de bronca y preocupación, Lautaro Martínez se acercó para conocer qué le había pasado, dejó la cancha tomándose la cabeza y sentó en el banco de suplentes a la espera de un diagnóstico más preciso. Temiendo el peor escenario, un desgarro le podría demandar una recuperación de tres semanas y le permitiría meterse en la lista de 26. Sin embargo, no deja de ser un problema porque llegaría con menor ritmo de competencia.

Leandro Paredes volvió a sumar minutos el último viernes 21/10 en el triunfo de la Juventus ante Empoli por 4 a 0. El centrocampista de 28 años ingresó a los 20 minutos del complemento y pudo terminar el partido sin problemas. Sin embargo, este sábado se conoció una noticia que encendió las alarmas dentro de la Selección, sobre todo porque es una fija en el 11 titular.

El jugador tiene una distensión en el isquiotibial la cual no pone en peligro su presencia en la Copa del Mundo. El tiempo de recuperación que necesitará ronda los 12 días, en los cuales tendrá que hacer un trabajo diferenciado y le impedirá jugar varios partidos con la camiseta de la Vecchia Signora. Al conjunto italiano le restan varios compromisos importantes antes de la pausa de la temporada por Qatar 2022.

Quizás sea la preocupación más resonante por tratarse de una de las piezas indiscutidas dentro de la lista de 26 e, incluso, del 11 titular. Ángel Di María debió dejar el campo a los 21' PT, en el duelo entre la Juventus y el Maccabi Haifa, por un tirón en la zona del isquiotibial de la pierna derecha.

Sin embargo, luego de los estudios, la Vecchia Signora confirmó que el “Fideo” padece una lesión de bajo grado y que su recuperación solamente demandará 20 días (ya pasaron 10), por lo que llegaría en perfectas condiciones al Mundial. El rosarino podría reaparecer el viernes (06/11), ante el Inter, días antes de sumarse a la concentración en Abu Dhabi. Pero, ¿llegará con buen ritmo?

“Paulo Dybala está mal, por no decir muy mal. Es poco probable que pueda volver antes de 2023″, expresó José Mourinho y sembró el terror. El lunes 9/10, la Joya convirtió su penal ante el Lecce, pero, en la ejecución, se lastimó el recto femoral de la pierna izquierda. Y luego de hacerse los estudios en la Roma, confirmaron que el cordobés será baja entre cuatro y seis semanas.

Ante la gravedad de la lesión Dybala puso manos a la obra para llegar al Mundial, iniciando un tratamiento especial con plaquetas para acelerar la recuperación. Además, viajó el kinesiólogo de la Selección para monitorear su evolución. Como dijo The Special One, será difícil volver a verlo, pero en el Olímpico de Roma. La cabeza de la Joya ya está puesta en llegar a la Copa del Mundo.

Las lesiones no le están permitiendo tener regularidad a Giovani Lo Celso. Antes de la gira por los Estados Unidos, el volante sufrió una molestia muscular en el 1-1 ante el Sevilla el domingo 18/09. Ahora, el rosarino volvió a traer preocupación ya que presentó nuevamente dolores y Unai Emery decidió marginarlo para el duelo entre el Villarreal y el Barcelona (0-3).

Para Scaloni, la situación de Gio no es tan grave: a pesar de que es titular en el esquema del entrenador, el problema muscular no sería significativo y, por lo tanto, no representaría ningún problema de cara al último mes previo a la Copa del Mundo. Tanto es así que se espera que Lo Celso vuelva a la nómina del Submarino Amarillo, el domingo, cuando reciba al Almería.

Juan Foyth quedó afuera de la Copa América. Sin embargo, con el correr de los meses, su extraordinario nivel y polifuncionalidad en el Villarreal hicieron que el cuerpo técnico de la Selección le tenga una mayor consideración. Puede ser lateral derecho, zaguero y hasta volante central; característica muy apreciada por el DT. Y cuando parecía que se metía al Mundial por la ventana...

El domingo 28/08, ante el Getafe, el ex Pincha se tiró sobre el césped, acusando un dolor en la pierna. Horas después, el Submarino Amarillo confirmaría que sufrió una contusión con inflamación en la rodilla izquierda y que estaría, por lo menos, seis semanas afuera. A dos meses del incidente, Foyth no apareció. Y a pesar que desde el club comunicaron que no tuvo una recaída, en el CT de la Selección se preocupan por el que podría ser su jugador N° 26.

Exequiel Palacios no la pega. Desde que se fracturó una vértebra lumbar, en noviembre de 2020, enfiló cuatro lesiones más: abductor, ligamento externo del tobillo, espalda y muslo. Eso lo privó de tener la continuidad deseada en el Bayer Leverkusen, de cara al Mundial. El sábado 10/09, el Tucu dejó la cancha ante el Herta por una molestia en el muslo y todavía no volvió.

El volante, que llegó a ser inamovible del 11 Scaloni al principio de las Eliminatorias, hoy está en la lista preliminar, pero peligra su presencia en Qatar. La incertidumbre en cuanto a su evolución física y el buen encaje de Enzo Fernández hacen que las chances del ex River bajen. Posiblemente haya dos boletos para tres: Mac Allister, Palacios y Enzo.

Gonzalo Montiel fue titular y tuvo un gran partido en la final de la Copa América de Brasil. Sin embargo, Montiel fue decayendo en su rendimiento: entre el buen momento de Nahuel Molina y la falta de minutos en Sevilla, el Cache no sólo perdió su lugar de privilegio en la Selección; sino, también, en su club. Y eso, al cuerpo técnico, le preocupa y mucho.

No obstante, la vuelta de Jorge Sampaoli al Ramón Sánchez-Pizjuán trajo una solución: de los cuatro partidos que lleva el casildense en el Sevilla, Gonzalo Montiel estuvo desde el inicio en todos (tres como titular y uno como suplente). Esto le resuelve un gran problema a Scaloni, quien, a pesar de no tener en mente sacarlo de los 26, necesitaba que vuelva a tener rodaje a menos de un mes del Mundial.

Si bien resta el parte médico oficial de Betis, que seguramente se conocerá este viernes (28/10), una vez que el también ex Defensa y Justicia se realice los estudios médicos pertinentes, este mensaje de Rodríguez a apenas 24 días del comienzo de la Copa del Mundo sonó tranquilizador para el cuerpo técnico argentino.

