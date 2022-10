Racing echó a 2 jugadoras por festejar el título de Boca

RACINGDOSJUGADORESECHADASBOCAOBELISCOFOTO2.jpg Racing echó a dos jugadores de su plantel profesional femenino por festejar el título de Boca en el Obelisco de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2022.

Por otro lado, Jonathan Galván, defensor de Racing, malogró este último domingo 23/10 un penal “clave” que privó a la “Academia” ser campeón de la Liga Profesional 2022 y se filtró un vídeo en el que declaró “vamos Boca”, los hinchas racinguistas liquidaron en las redes sociales.

El equipo de Hugo Ibarra no pudo vencer a Independiente (empataron 2-2) y Racing tuvo un penal para ponerse 2-1 a falta de minutos para el pitazo final. Sin embargo, Galván lo desperdició (tapada de Franco Armani) y luego llegó el gol de Miguel Borja para sentenciar el encuentro.

Las redes sociales tuvieron más movimiento que nunca tras la consagración del “Xeneize” en el certamen y el jugador de la “Academia” que malogró el disparo desde los doce pasos fue el gran protagonista, a raíz de un video privado que se viralizó en Twitter y que cayó muy mal entre los hinchas de Racing.

Hasta allí la tristeza, obvia, por la gran posibilidad desperdiciada. Sin embargo, la amargura y la bronca se transformó en furia para los hinchas de “La Academia” porque se viralizó el video en las redes en las que se lo ve a Jonathan Galván diciendo: “Vamos Boca”.

En el fragmento, el ex defensor de Huracán le da un saludo a un grupo de hinchas del “Xeneize” y, aunque no se sabe con precisión de cuándo es la grabación, los simpatizantes del club de Avellaneda estallaron y dieron a entender que por eso no convirtió.

No obstante, algunos reconocen el valor de Galván por haberse hecho cargo de una pelota difícil y definitoria, mientras que en la lupa quedaron algunos referentes de mayor experiencia y trayectoria en el club como Gabriel Hauche o Enzo Copetti.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1584303286709993475 ¡ATAJÓ ARMANI! El arquero de River le atajó el penal a Jonathan Galván. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/vpNaGcqMkk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 23, 2022

Con respecto al futuro de Lourdes Martínez y Milagros Menna, aún no hay nada en concreto. Racing terminó tercero en el torneo femenino, con 47 puntos producto de 15 victorias, 2 empates y 3 derrotas. El campeón fue Boca Juniors, con 56 unidades, y segundo terminó Villa San Carlos con 55.

El próximo objetivo del equipo albiceleste es la Copa Federal que iniciará el 2 de noviembre en Buenos Aires. Este torneo reúne a los ocho mejores del campeonato de AFA (Boca Juniors, UAI Urquiza, Racing, River Plate, San Lorenzo, Rosario Central, Huracán y Lanús) y a equipos de todo el país. La Región Patagónica estará representada por el Club Confluencia de Neuquén, mientras que Las Pumas de Mendoza jugarán por Cuyo, Belgrano de Córdoba por la región Centro, San Martín de Tucumán por la región Norte, Guaraní Antonio Franco por el Litoral Norte, Defensores de la Constitución por el Litoral Sur, Las Malvinas por la Región Pampeana y San José de Mar del Plata por la Región Bonaerense Pampeana Sur.

