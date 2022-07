Qatar 2022: Luis Suárez busca equipo

Estuvo a punto de vestir la camiseta de River. Por una “cuestión deportiva”, como él mismo señaló, la situación no avanzó. Como el Millonario quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Vélez, todo se esfumó. “Me motivaba la Libertadores. Había muchas expectativas, pero, al quedar River eliminado de la Copa, la posibilidad se cayó. No era un tema económico, sino una motivación deportiva. Tratar de llegar bien al Mundial me seducía”, expresó el Pistolero en ESPN.