PSG, Barcelona, Inter Miami, Newell's... ¡Ah! y Lionel Messi

El rosarino dejó la institución azulgrana debido a una deuda que, según informaron, sobrepasaba los €1.000 millones. Esta fue acumulada por la Junta Directiva de Josep María Bartomeu, que rechazó la petición de salida del jugador 12 meses antes. Sin embargo, Messi siempre dejó en claro el esfuerzo que hizo y que nunca quiso irse del jardín de su casa.

Es muy difícil. Estuve pensando, dándole la vuelta. No me salía nada es muy difícil para mi, después tantos años , hacer toda mi vida acá. Queríamos fue seguir acá en nuestra casa, explicó poco después de fichar por el PSG

Su difícil adaptación a París, sumado al mencionado viaje de su padre a España, más su vínculo que está cerca de caducar, y ahora con los rumores de que PSG quiere desarmar el tridente Mbappe-Neymar-Messi, invitan a pensar que tal vez veamos al hombre de 35 años visitendo otros colores en la próxima temporada.

París Saint Germain

El contrato de Lionel Messi con 'les blues' finaliza en junio próximo y hasta ahora reina la incertidumbre. Una prematura eliminación en la UEFA Champions League -como se teme puertas adentro en la institución- podría impulsar aún más la salida del siete veces ganador del Balón de Oro.

Los parisinos cayeron en la ida 0-1 ante Bayern Munich con gol de Kingsley Coman. El desquite será en Alemania, en la casa del Bayern, el próximo miércoles 8 de marzo.

Según precisiones de L'Équipe, "hay puntos suspensivos" en las charlas que tienen Leo y el club parisino. El futuro del '30' es una gran incógnita. Durante el miércoles pasado (15/2) hubo una primera reunión entre Jorge Messi y Luis Campos, director deportivo de la institución francesa.

El famoso medio informó que en las charlas no se llegó a ningún acuerdo e, incluso, aseguraron que las negociaciones son cada vez más problemáticas.

El diario 'Mundo Deportivo' de España explicó que, tras la eliminatoria entre PSG y Bayern Munich, "los Messi volverán a negociar con el PSG, en unos contactos en los que se espera que ya esté Al-Khelaifi".

FC Barcelona

Según informó el diario catalán Mundo Deportivo (MD), la idea que más le gusta al presidente 'Culé', Joan Laporta, es que la institución pueda rendirle tributo a Leo Messi de cara a la temporada 2024-25, cuando el equipo "regrese al Camp Nou con las obras ya finalizadas y coincidiendo con el 125 aniversario del club".

Se trata de un gesto en forma de "mimo" para sentar las bases de una posible negociación y darle forma a su regreso dentro de pocos meses. Este tema fue charlado en el cónclave entre Laporta- Jorge Messi la semana pasada.

En la previa del cruce entre el Barcelona y el Manchester United por la Europa League de esta tarde (23/2), Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se refirió a las chances de volver a contar con el 10 de la Scaloneta."Para Leo ésta es su casa y tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente, hablamos de muchísimas cosas, y nada más; a partir de ahí, dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que encaje para el club también, pero es evidente que esta es su casa", subrayó.

"Es el mejor del mundo y de la historia, encajaría siempre", concluyó sobre cómo podría integrarse a la estructura del líder grande español.

Un hipotético regreso al Barça sigue sonando como un cuento de hadas por problemas que giran alrededor de la masa salarial -de la que está excedida el club- y otras cuestiones que hacen al tema.

Pero la prensa local es optimista. MD esgrimió una frase que es digna de análisis:

"La tremenda rajada de Matías Messi ha traído, como consecuencia, el deshielo de la congelada relación entre (Joan) Laporta y la familia del jugador".

El periódico hace refrencia al desliz que tuvo el hermano del Campeón del Mundo en un vivo de Twitch. Supuestamente, el descuido de Matías sería la llave del reinicio de una relación muy estancada entre los azulgranas y la familia Messi.

Inter Miami

El técnico del Inter de Miami, el inglés Phil Neville, confesó que el club está tras los pasos de Lionel Messi como de Sergio Busquets -mediocampista central de los barcelonistas y amigo del argentino-. "Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de fútbol. Messi y Busquets son los dos que más han destacado en los últimos años. Son grandísimos jugadores que siempre serían una gran ventaja para nuestra institución. Y para la MLS, sería un cambio de juego", le dijo Neville a 'The Times'. SIn rodeos.

Varios medios se atreven a aventurarlo también:

Messi estaría tentado de cruzar al otro lado del Atlántico para comprometerse con Inter Miami CF, dirigido por David Beckham, donde su familia imagina instalarse, comentan

The Athletic, hace un tiempo, contó que las conversaciones más avanzadas que mantiene el entorno del futbolista serían con el Inter Miami al punto que, "la franquicia de la MLS espera que firme en los próximos meses", según apunta el sitio estadounidense.

Newell's Old Boys

Esta opción es la que corre con más desventaja respecto a las otras. Para jugar en Ñuls, Messi resignaría su tranquilidad y también la de su familia y también buena parte de su sueldo. Solamente un loco fanatismo podrían traerlo de vuelta a la Argentina.

Aún así, desde que la Selección Argentina se consagró en Qatar 2022, empezó a tener cada vez más eco la posibilidad de que Lionel emprenda el regreso a Newell's y juegue por primera vez en el fútbol argentino.

Y... Ahora que Leo fue campeón del mundo, quiere darse ese gustito pendiente, resuena en los pasillos del estadio Coloso Marcelo Bielsa

Maxi Rodríguez, amigo de Leo e identificado con el club rosarino, no dudó en decir:

"El Kun (Agüero) es el Kun. No se puede quedar callado. Vamos a ver. Es difícil hablar esto porque después se hace una pelota gigante. Esperemos a ver qué es lo que pasa, no nos adelantemos a los hechos".

Los medios argentinos fogonean con esta chance cada vez más. Díficil de creer pero...

image.png Lionel Messi.

