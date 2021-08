Messi presentado en el PSG: Su respuesta a pregunta incómoda

Messi, quien usará la camiseta con el número 30 en su espalda, también habló de la ambición de ganar, la dura salida del Barcelona, su reencuentro con Neymar, el debut con el PSG y las emociones de los últimos días. Veamos...

10 Frases destacadas

1. "Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del FC Barcelona, que fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero ahora mi felicidad es enorme. Quiero que pase todo esto rápido y empezar a entrenar porque lo estoy disfrutando mucho desde el primer día que llegué".

2. "Era una situación difícil de arreglar en tan poco tiempo. Estoy feliz de estar acá y estoy ilusionado. Tengo la ilusión y las ganas de seguir ganando y por eso vengo a este club porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y veo que están preparados para intentar luchar por todo. Mi objetivo es seguir creciendo, seguir dando pasos y seguir ganado títulos".

3. "Jugar con Neymar y Mbappé es una locura. Se han hecho fichajes espectaculares. Mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir. Lo haré con los mejores y eso siempre es lindo y hermoso".

4. "No lo sé. Vengo de vacaciones, más de un mes parado. Ayer vi a Pochettino y al cuerpo técnico. Seguramente tenga que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Espero que sea lo antes posible porque tengo muchas ganas, pero no puedo decir una fecha. Según me vaya sintiendo y el cuerpo técnico decida que es el momento".

5. "Todo lo que me pasó esta última semana fue duro y rápido, pero también emocionante. Sin dejar al lado todo lo que me tocó vivir y lo que pasé. Pero por otro lado ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir a mí y a mi familia. Me tocó pasar por esos sentimientos pero fuimos asimilándolos. Nadie está preparado para eso".

6. "Fue una locura. Habrá tiempo de vernos y tener contacto con la gente. Ojalá sea un año extraordinario para ellos y para nosotros también a nivel deportivo".

7. "Hay veces que puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. A veces los pequeños detalles te pueden dejar fuera. Sabemos lo difícil que es la Champions y el PSG también lo sabe, estuvo muy cerquita. Es una competición en la que están los mejores y es difícil ganarla. Hay que ser un grupo unido, un grupo fuerte y creo que lo vamos a ser en este vestuario por lo que se ve desde fuera. Y también hace falta un poco de suerte, como en todo en el fútbol. Pero no siempre gana el mejor. Es una competición especial y es eso lo que la hace tan linda e importante, por eso todo el mundo la quiere".

8. "Es un equipo que está hecho, más allá de los fichajes que se han hecho. Yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo. Con mucha ilusión y más ganas que nunca. Mi ilusión y mi sueño es levantar otra Champions y creo que he llegado al lugar ideal para tener más chance para conseguirlo".

9. "La liga francesa creció muchísimo en los últimos años. Es más competitiva. Después de tanto tiempo en un lugar tendré nuevos rivales".

10. "Tengo gente conocida dentro del vestuario. Viendo la plantilla que hay uno se ilusiona y cree que puede conseguir el objetivo. Con Neymar buscábamos el objetivo antes de estar separados y espero que lo podamos conseguir ahora juntos. Una de las causas de venir fue el vestuario, con Ney, Di María, Paredes... Eso hizo mucho para elegir este lugar".