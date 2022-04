Matías Biscay: ¿Es acertado suceder a Marcelo Gallardo?

¿Lo propondrá a River Plate el mismo Marcelo Gallardo el día que decida emigrar?

¿River Plate será quién lo elija en ese caso?

¿Sería la mejor decisión a tomar por las partes involucradas?

Lo concreto es que River Plate deberá empezar a deshojar la margarita también.

El 'día después' de Marcelo Gallardo, por motivos obvios -porque 'todo tiene un final / todo termina', cantaba Vox Dei- y porque su ciclo ya lleva 8 años, tiene preocupado al Mundo River, y no es para menos.

A un equipo de la talla al que nos referimos, cuando le llega la hora de elegir entrenador, no siempre le puede resultar sencillo. Y más sabiendo que estar a la altura de lo saliente se hace complicado de igualar.

Es tortuoso porque, por más que de aquí hasta que eso ocurra no sea de lo mejor en cuanto a resultados (algo que podría bajar la vara), lo conseguido en Madrid (N. de la R.: ganarle la Copa Libertadores a Boca Juniors) estigmatizó a todo el espectro 'Millonario'. Complicado para que el que suceda este ciclo.

Por esto mismo, muchas veces los dirigentes eligen ídolos aunque no sean las mejores opciones por el 'paraguas protector' que estos ofrecen si las cosas no resultaran.

biscay.jpg Matías Biscay.

El análisis FODA se trata de una herramienta muy importante antes de realizar cualquier estrategia comercial. En este sentido, para que una empresa lleve a cabo con éxito dicha estrategia, primeramente deberá conocer la situación presente de su empresa.

Matías Biscay seguramente habrá evaluado (o deberá hacerlo) antes de tomar ladeterminación si se presentase la posibilidad. Una buena ocasión de aplicar el análisis FODA:

Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza.

Tomando estos conceptos, el análisis que se podría realizar arrojaría que la Fortaleza con la que Matías Biscay contaría, sería lo que River implica, su rica historia, y lo que logró el Cuerpo Técnico que le otorga una espalda más amplia que a cualquier otro mortal.

En el caso de las Oportunidades, como estás no suelen presentarse siempre y como dice el dicho popular el tren sólo pasa una vez, habría que jugarse y aceptar el ofrecimiento.

Las Debilidades: quedará una vara muy alta y, si bien Matías Biscay forma parte del CT, él no es Marcelo Gallardo, el idolatrado por los simpatizantes y el más querido por el ambiente que lo erigió en una especie de Totem.

Y, por último, haciendo un análisis muy superficial de la situación, nos quedaría lo de las Amenazas. Consideramos que la principal de todas es que, de no resultar positiva la gestión, la carrera de Matías Biscay quedaría desde el vamos muy estigmatizada. Y para mal.

Repetir o estar cerca de lo conseguido en este ciclo pareciera de ciencia ficción. Para nada algo sencillo de repetir por muchas cuestiones:

aciertos,

suerte,

astros alineados,

virtudes

son un cóctel que difícil se puedan volver a repetir de la misma fórmula en la nueva pócima.

Además, lo de los Cuerpos Técnicos es todo un tema. Convivir, crecer juntos, en este ambiente de egos, no es tan sencillo. Muchos de ellos se conforman en los inicios de las carreras de los entrenadores y otros se van haciendo durante el camino, al desandar la profesión.

biscay gallardo.jpg Marcelo Gallardo y Matías Biscay.

Más allá de las amistades, los seres humanos cargamos miserias y todo va mutando por más que se vea que todo es color de rosa y se cuente lo contrario.

Tal como un matrimonio o una familia, se puede acertar en las elecciones como no. Nada es lineal ni tampoco creemos que alguien sea imprescindible. Que la afición lo crea es otro tema.

Hace algunos días, una declaración aislada en algunos sectores de la prensa, instaló la posibilidad que Matías Biscay sea el sucesor de Marcelo Gallardo en River Plate.

¿Haría bien Biscay en tomar esa decisión y River en ofrecerla?

Muchos Ayudantes de Campo tienen como meta ser Técnicos Principales y otros no. Siendo del palo, se nota que Matías Biscay tiene aspiraciones de serlo por detalles que comprenden los vinculados a la profesión pero muchos simpatizantes podrían entenderlo mal y no es el propósito de esta nota levantar polémicas. Mi apreciación no es una crítica, sino apenas una opinión.

Además, sería una decisión nada criticable porque cada uno tiene derecho a pensar en cómo diagramar su futuro. Mientras no se use (tal como sucede en la política) al compañero de trampolín para beneficio propio, todo es lícito.

Y, en el caso de no ser así, remitiéndonos estrictamente a lo de Biscay, tampoco sería de gravedad. Usted sabe a lo que referimos. Cada uno es como es.

gallardo-biscay-bujan.jpg Inseparables: Marcelo Gallardo, Matías Biscay y Hernán Buján.

¿Cómo se instaló este tema?

Lejos de mencionar a Hernán Crespo o al 'Cacique' Alejandro Medina, uno de los tantos referentes o profetas contemporáneos mediáticos que tiene el fútbol argentino, propuso continuar con el legado del actual cuerpo técnico que comanda al equipo del barrio porteño de Nuñez, y no dudó al afirmar que "Matías va a ser un gran sucesor porque es un tipo muy pensante", haciendo referencia a uno de los ayudantes de campo de Marcelo Gallardo.

Tomando las riendas en distintos momentos en los que Gallardo no pudo estar, por ejemplo las finales de River en Madrid ante Boca, 'el Turco' Claudio García sostuvo que Matías Biscay tiene lo necesario para quedarse con el cargo y no solo eso sino que él piensa que "lo va a proponer el propio Marcelo" mientras se preguntaba: “¿quién conoce más a River que él?".

La gran pregunta en el caso sería: Para Matías Biscay, ¿sería realmente tomar la mejor decisión para su momento de carrera, en caso de lanzarse sólo?

Si arrancase la carrera en otro lado, y los resultados no son buenos -y todo lo que eso conlleva también- podría complicar que se lo tenga en cuenta a futuro, ya que hoy Matías Biscay no tiene muchas manchas en el lomo ya que no es el principal del CT de River.

A causa de que todo en River es positivo (bah, la mayoría de las cosas, porque es inexacto decir 'todas'), más allá de las flaquezas y los desaciertos que se pudieron dar en este tiempo, quedan tapados por los logros importantes. Madrid 2018 marcó a fuego la historia de River y Boca. De ambos por igual.

Suceder a Gallardo en River, y más si alguien quiere iniciar su carrera, hay que pensarlo porque la herencia es pesada. Es seguro que no habrá grises. Para quien le toque será “Gloria o Devoto”.

biscay-gallardo.jpg Marcelo Gallardo y Matías Biscay.

Una relación de muchos años

El vínculo que formaron -también junto a Hernán Buján, compañero de Biscay en River desde los 8 años, actual 2do. ayudante de Gallardo y mejor amigo de ambos, fue tan grande que, cuando 'el Muñeco' tenía decidido iniciar el curso de entrenador en la Escuela de Técnicos de Vicente López, decidió llamar a su amigo Matías para que lo acompañara, pese a que estaba radicado en España.

Así, cuando en 2011 desde el club Nacional, de Montevideo, lo tentaron para asumir el equipo tras el retiro como jugador profesional, no dudó: sus dos primeros integrantes del cuerpo técnico fueron Biscay y Buján, con quienes comparte, según sus propias palabras, "una relación casi de hermandad”.

"Marcelo era el más chico de todos, con 15 años, y jugaba como un grande. Sentía por él una profunda admiración futbolística, y si alguno le iba fuerte, trataba de cuidarlo", cuenta Biscay en el libro 'Gallardo Monumental', del periodista Diego Borinsky.

Matías Biscay:

"Se dio la coincidencia de que Marcelo dejó su casa en Merlo y vino a vivir a Olivos a un departamento que justo quedaba a la vuelta de donde vivía yo. Él estaba sin sus viejos, solo, y entonces estábamos todas las tardes juntos tomando mate, viendo fútbol, charlando y así nos hicimos muy amigos.

Incluso cuando yo me fui a Huracán nos seguíamos juntando a comer. A veces, él estaba almorzando con la banda de River y me decía que fuera, y yo me prendía, porque tenía una gran relación con los muchachos, Enzo, Astrada, Hernán Díaz, Sorín, todos”.

"Poder trabajar con amigos es algo espectacular. Me acuerdo que cuando llegamos a Nacional, un periodista nos preguntó si éramos un grupo de amigos que iba a hacer una experiencia como si se tratara de un viaje de egresados o algo así."

Cuando salimos campeones, le recordé a ese mismo periodista lo que nos había preguntado aquella vez. Igual, está clarísimo: somos un grupos de amigos, pero con Marcelo, si no estás capacitado, no laburás, olvidate, si no pondría a toda la familia, él quiere la excelencia.

