Javier Pastore y el agradecimiento del PSG por Messi

“Aunque finalmente yo no haya tenido nada que ver, me dijo que era al primero que llamaba. Me puso muy contento", dijo Javier Pastore a Cadena 3. Además, el ex jugador de Talleres de Córdoba y Huracán de Parque Patricios aseguró que Al-Khelaïfi les pedía a sus jugadores argentinos que hablaran bien del PSG cuando compartían selección con Messi.