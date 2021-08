Messi ya es jugador del PSG: Llegó a un acuerdo

Jorge Messi declara

Jorge Messi, padre y representante del jugador argentino, está en el aeropuerto de Barcelona esperando a su hijo.

A su llegada, Jorge Messi aseguró a La Sexta que el fichaje con el PSG se haría oficial hoy 10/08.

"¿Quién es el responsable? Pregunten al Barça", afirmó sobre el culpable de la salida de Messi.

También aseguró que su hijo está triste. "¿No lo habéis visto?" contestó ante la pregunta de si Messi está triste haciendo referencia a la despedida del pasado domingo.

Se espera que Leo Messi llegue al aeropuerto en la próxima hora para ir a París y, finalmente, firmar con el PSG.

messi llorando.jpg Lionel Messi en la conferencia de prensa al despedirse del FC Barcelona.

La despedida de Messi

Tal como informó Urgente 24, Messi se despidió emotivamente del Barcelona el 08/08. En ese momento ya se especulaba que se iba al PSG.

Lionel Messi empezó a hablar entre lágrimas intervenciones en el Auditori 1899 anexo al Camp Nou, acompañado de todos los títulos que ha conseguido como blaugrana, y confesó que no estaba preparado este verano para dejar de ser jugador del FC Barcelona:

En estos últimos días estuve pensando, dándole vueltas a ver que podía decir y la verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil esto para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. En estos últimos días estuve pensando, dándole vueltas a ver que podía decir y la verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil esto para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado.

El año pasado, con todo el lio del burofax, sabía que lo estaba, que sabía lo que decir, pero este año no. Con la familia estábamos convencidos de continuar acá. Sobrepusimos el bienestar nuestro, de continuar en nuestra casa y continuar nuestra vida en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano. El año pasado, con todo el lio del burofax, sabía que lo estaba, que sabía lo que decir, pero este año no. Con la familia estábamos convencidos de continuar acá. Sobrepusimos el bienestar nuestro, de continuar en nuestra casa y continuar nuestra vida en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano.

Hoy me toca despedirme de esto. Llegué con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con 3 catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, y estoy convencido que tras unos años fuera voy a volver, porque es nuestra casa. Me queda agradecer todo lo vivido. Compañeros, excompañeros y la gente del club. Crecí con los valores de este club y siempre traté de manejarme con humildad y respeto y espero que eso sea lo que quede de mí a parte de todo lo que hemos ganado con el club. Hoy me toca despedirme de esto. Llegué con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con 3 catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de lo que hice y viví en esta ciudad, y estoy convencido que tras unos años fuera voy a volver, porque es nuestra casa. Me queda agradecer todo lo vivido. Compañeros, excompañeros y la gente del club. Crecí con los valores de este club y siempre traté de manejarme con humildad y respeto y espero que eso sea lo que quede de mí a parte de todo lo que hemos ganado con el club.

Di todo siempre por ese club, por esta camiseta. Desde el día que llegué hasta el último y me voy conforme. Me gustaría haberme despedido de otra manera. Di todo siempre por ese club, por esta camiseta. Desde el día que llegué hasta el último y me voy conforme. Me gustaría haberme despedido de otra manera.