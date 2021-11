Explotó Boca: Riquelme se hunde y Tévez lanzó 2023

image.png Juan Román Riquelme irrumpió en el vestuario de Boca Juniors y mostró su peso, por encima de Sebastián Battaglia.

Las declaraciones de Riquelme

Juan Román Riquelme continúa con su delirio de la serie con Atlético Mineiro, la cual "Boca ganó", según dice. Además le 'pegó' a Óscar Ruggeri, habló de Daniel Angelici y del episodio del plantel en el micro.

"Los chicos están mas cansados de la cabeza que de las piernas. Todo el tema de Mineiro, la impotencia de jugar con Reserva, ver que el 1º se te empieza a ir lejos, los muchachos hacen un esfuerzo doble. Los muchachos lo están haciendo muy bien."

Tenemos que cuidar a nuestro club. Es nuestra obligación. Hablar de millones es fácil. Pensamos que dejaban plata y nos dejaron deudas. Tenemos que cuidar a nuestro club. Es nuestra obligación. Hablar de millones es fácil. Pensamos que dejaban plata y nos dejaron deudas.

, acusando a la dirigencia saliente de Daniel Angelici.

"El otro día vs GELP felicité a los muchachos. Hace mucho tiempo que no me sentía tan bien en nuestra cancha, me salió ir a felicitar a nuestros jugadores y se los fui a hacer saber. Que se arme una novela, es raro."

Además, Juan Román Riquelme le respondió a Óscar Ruggeri por sus fuertes dichos (1/11).

A mi me cuentan todo. Me enseñaron a vivir de una sola manera. Si un amigo o un familiar me dice que lo defraudé yo me pongo mal. Pero si lo dice una persona con la que no tengo relación no me pasa nada, yo no puedo defraudar a una persona que no tengo relación. No le debo nada a nadie. Lo que hizo ese muchacho (Ruggeri) para mí no cuenta A mi me cuentan todo. Me enseñaron a vivir de una sola manera. Si un amigo o un familiar me dice que lo defraudé yo me pongo mal. Pero si lo dice una persona con la que no tengo relación no me pasa nada, yo no puedo defraudar a una persona que no tengo relación. No le debo nada a nadie. Lo que hizo ese muchacho (Ruggeri) para mí no cuenta

image.png Juan Román Riquelme y Óscar Ruggeri.

AMPLIAREMOS...