Esto dijo Mauricio Pochettino sobre debut de Lionel Messi

Y agregó: “Creo que lo que aporta todo el mundo lo sabe. Ya sabemos lo que es Leo, lo que representa, hablamos muchísimo en estos últimos días. Todo es positivo, hay muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien, muy rápido. Estamos contentos en la forma que todo el mundo está trabajando aquí”.

Frases de Mauricio Pochettino

Además de hablar de Lionel Messi, Pochettino se refirió a otros temas, como el presente de Gianluigi Donnarumma y su nueva aventura en el PSG:

"Donnarumma viene de ser el mejor jugador de la Eurocopa. Estamos contento de que esté aquí y veremos si viaja", dijo.

Si Donnarumma está convocado es porque puede tener la posibilidad de jugar.

Asimismo, el entrenador habló sobre Kylian Mbappé, de quien se ha puesto en duda -según rumores- que siga con el PSG: “Lo encuentro muy bien a Kylian, motivado ,trabajando duro para hacer una buena temporada".

Lo que estamos pensando es lo que vengo diciendo en las últimas semanas: Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en este curso que iniciamos hace un par de semanas.

"Mis conversaciones con Kylian son todas futbolísticas, de lo que tiene que hacer mañana. Pero de este tema está clarísimo que tiene un año más de contrato si no renueva. O sea que es jugador del París Saint Germain y estamos contentos con él. Lo que me demuestra a mí es que está contento con nosotros también”.

Finalmente, se refirió al duelo por el desembarco de Paul Pogba. “En fútbol nunca sabemos que puede pasar. Situaciones que se pueden dar inesperadas o vuelcos de otra situaciones que pueden afectar".

Sabemos que hasta el mercado no se cierre hay muchos rumores y cosas que pueden pasar o no. Un club como PSG siempre está abierto a todo, y nosotros estamos abiertos a mejorar el equipo.