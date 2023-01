Carpetearon a Cristiano Ronaldo por irse a Arabia Saudita

El 22 de noviembre pasado, dos días después del comienzo de la cita mundialista, el 'Bicho' quedó libre del Manchester United por múltiples internas entre el portugués, el entrenador Erik Ten Hag, la dirigencia y sus compañeros. Al delantero le quedaban seis meses de vínculo.

image.png Manchester United y el anuncio oficial por la salida de Cristiano Ronaldo.

Es por eso que, finalizado el torneo ecuménico, el ex Real Madrid debía buscarse un nuevo club para seguir compitiendo, a sus 37 años.

Más allá de algún que otro sondeo que tuvo lugar durante el mercado de pases, los equipos no se avalanzaron sobre Ronaldo para hacerse de sus servicios.

Hay que tener en cuenta que CR7 tiene una avanzada edad para el deporte y percibe un salario híper caro. En la relación precio-calidad la balanza terminado pesando más del lado del 'no' que del 'sí'.

Pero allí apareció una oferta que muchos menospreciaron y de la que creían poco probable, la de Arabia Saudita. El Al-Nassr saudí le propuso dos años de contrato a cambio de, aproximadamente, 200 millones de dólares, sumando todos los ingresos comerciales.

Competitivamente no será un desafío. Cristiano Ronaldo ha jugado en los mejores clubes del mundo, ha ganado cinco Balones de Oro y ha convertido infinidad de goles.

Es otro gran salto en su economía y su vida financiera, desde ya. Pero si es por el fútbol... cerramos la cuenta.

image.png Cristiano Ronaldo sostiene la camiseta de su nuevo club: Al-Nassr.

"Quiero terminar mi carrera con dignidad"

Esas palabras salieron de la boca de Cristiano Ronaldo en una entrevista con un medio norteamericano en 2015, cuando el luso todavía era jugador del Real Madrid.

A 'Cris' le preguntaron si cuando dejara de estar en el alto nivel en su carrera, optaría por jugar en un equipo de Los Ángeles, la MLS o alguno por el estilo. Su respuesta fue tajante:

En mi mente, quiero terminar en un nivel superior. Quiero terminar con dignidad. Algo bueno, ya sabes, un buen club. No significa ir a Estados Unidos, Qatar o Dubai, eso no es bueno. No me veo, sentenció En mi mente, quiero terminar en un nivel superior. Quiero terminar con dignidad. Algo bueno, ya sabes, un buen club. No significa ir a Estados Unidos, Qatar o Dubai, eso no es bueno. No me veo, sentenció

https://twitter.com/P3Leo_/status/1608954773830791168 Bueno, quiso menospreciar el comentario de Xavi por estar jugando en Qatar y donde acabo?

Cristiano Ronaldo, en 2015: "Quiero terminar mi carrera en lo mas alto y con dignidad, no jugando en Qatar o Dubái como han hecho otros futbolistas".

Fuente: https://t.co/coO7kIkKgL

pic.twitter.com/EsvakPRYtP — Leo (@P3Leo_) December 30, 2022

Reacciones

https://twitter.com/fodboldword/status/1608939249285595136 Cristiano Ronaldo en 2015: "Quiero retirarme con 'dignidad', no en USA, Qatar o Dubai"



Cristiano Ronaldo en 2022: pic.twitter.com/myPymXXBKi — Fodboldworld (@fodboldword) December 30, 2022

https://twitter.com/alvarito8tweet/status/1608938936021446656 Quiero terminar mi carrera con dignidad y NO en Dubái o Qatar.



- Ronaldo pic.twitter.com/MxheXAyg0u — alvarito #LM7 (@alvarito8tweet) December 30, 2022

https://twitter.com/ericklir1sm0/status/1608909429210247170 Cristiano Ronaldo cuando su hijo le pregunte que porque se largo a jugar a Arabia si el siempre dijo que era el de los grandes retos y se retiraría con dignidad pic.twitter.com/8cKUUbcCUL — Lic. Cabecismo (8-5) (@ericklir1sm0) December 30, 2022

https://twitter.com/BlazquezFont/status/1608934569339940864 Cristiano Ronaldo, en 2015: “Quiero terminar mi carrera en lo más alto y con dignidad, no jugando en Qatar o Dubái como han hecho otros futbolistas”. #CristianoRonaldo pic.twitter.com/EFgCD6IVgp — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) December 30, 2022

