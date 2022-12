El ex enganche logró recolectar firmas por parte del 10% del padrón de socios activos (que es de 130.000 en total). Las rúbricas las juntaron durante los partidos de Boca Senior principalmente, aquellos en los que jugaba también Hugo Benjamín Ibarra, y también en los encuentros de Reserva.

El 'Torero' mantiene muchas diferencias con Jorge Amor Ameal -presidente de Boca-. Según fuentes periodísticas, varios integrantes de la comisión directiva se habrían reunido, en más de una ocasión, a espaldas de Ameal.

¿Cuántas veces hemos hablado de los 'dos Boca'? El de Brandsen y el del predio de Ezeiza.

image.png Riquelme lanza 'Soy Bostero' para desligarse de Ameal, aunque necesita el aval del presidente de Boca para lograrlo. La interna al rojo vivo.

Es así que el plan del Diez va saliendo a la perfección. Tuvo la 'avivada' de no ser presidente o DT desde el arranque, sino que fue construyendo su imagen desde su oficina vicepresidencial, además de encabezar el Consejo de Fútbol que componen sus amigos y ex compañeros en el cuadro azul y oro: Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna.

Pasando en limpio. Riquelme no es presidente pero decide todo. No es entrenador pero arma los planteles y los equipos. ¿Por qué se sigue disfrazando de algo que él no es?

Ahora la figura del ídolo que tiraba paredes, caños y golazos deberá rendir a cuenta de la gente desde otro ámbito, el dirigencial. Sea como presidente, vice o lo que fuere, Román deberá revertir la imagen de Boca en la Copa Libertadores.

Esto significa la conformación de un plantel a la altura de lo que exige el escudo y la camiseta. También implica el dejar de lado las internas, caprichos y egos. Ahí el asunto viene más difícil para el ex jugador.

Desde su llegada al poder en 2019, los xeneizes llegaron a unas semifinales, que perdieron catastróficamente 0-3 vs. Santos, y dos veces se quedaron los suyos en octavos de final: una contra Atlético Mineiro y la restante ante Corinthians.

Con las elecciones en el horizonte, que serán a fines de 2023, Juan Román Riquelme se arma de manera firme e independiente. Ameal ya es historia para él. Le sirvió integrar su lista hace tres años para colocarse en las altas esferas, construir un par de alianzas y poco más.

Riquelme irá de lleno contra el macrismo, cuyo candidato será Andrés Ibarra.

Ibarra fue designado por Macri, quien apuesta fuerte a los comicios en Boca -su gran obsesión- pero sin perderle la mirada a la política nacional.

image.png Mauricio Macri.

