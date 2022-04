Boca: Mario Pergolini liquidó a Juan Román Riquelme

Y agregó: "El tipo es de River, no puede hacer algo para Boca.. No se entiende. Es complicado que hagan esto, por qué no hacemos algo mejor. No sé por qué la comunicación de Boca la maneja alguien que no es de Boca... Parece un comercial de Quilmes para el Mundial de 1982".

Además, cuando pusieron la imagen de Juan Román Riquelme en uno de los paneles en Radio Vorterix, Pergolini automáticamente pidió que lo saquen: "No, no, no lo pongan a Riquelme porque no quiero... podemos sacarlo"

pergolini.png Mario Pergolini criticó duramente a Juan Román Riquelme por las máquinas que instaló Boca en Ezeiza. (Imagen: Captura Radio Vorterix).

A continuación, el video que reprueba Mario Pergolini:

https://twitter.com/BocaPredio/status/1516174874158546951 Más de 1 millón de Bosteros hoy hicieron latir el predio.



Porque antes de jugar en una cancha que se mueva,

los pibes tienen que practicar en una que también lo haga.#BocaPredio pic.twitter.com/9ZsmVPCDDP — BocaPredio (@BocaPredio) April 18, 2022

¿Por qué Pergolini se fue de Boca?

El empresario renunció en abril del año pasado por su mala relación con integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, y especialmente, con Juan Román Riquelme.

"Noté que yo no podía llevar a cabo esta visión que tenía, de lo que había que hacer en el club. Tarde o temprano se va a hacer, pero yo soy más ejecutivo. Vengo de palos donde mando todo el tiempo, ya habrán leído de mí cómo mando. Y los tiempos de las instituciones, de un lugar tan grande como Boca, a lo mejor no son mis tiempos. Lo que yo quiero en poco tiempo no se puede llevar a cabo. Hay que escuchar la opinión de todos, y por suerte es así. Todos entendemos que momentáneamente tenemos el manejo de los destinos de un club", reflexionó Pergolini.

En esa línea, reconoció que el video que circuló en las redes de Boca Juniors en ese momento fue un detonante: "Como no lo pude hacer, no lo pude llevar adelante, o me quedaba a mitad de camino... Sin dudas que haya otro canal de comunicación, que cuando lo ves cómo está armando no es como lo harías vos, que los ves a todos caminando así de forma más como modelos que de otra forma, no es lo que yo pretendo. No quiere decir que esté mal, pero no es lo que haría o como se debería hacer. En ese caso, hay que correrse y dejarlos hacer".

image.png La polémica: Riquelme tocándose el escudo en un video, a través de un canal de comunicación paralelo a los que pensaba Pergolini.

"La verdad que yo puedo aportar no desde el fútbol, pero sí desde lo que creo que fui exitoso o me ha ido bien. El marketing, desde la tecnología –mis últimos 10 años los dediqué más a la tecnología– y, por supuesto, a medios. En este 2021 hay una combinación que uno tiene que entender que todo es una mezcla. Un canal no es un canal solamente. Una cuenta, no es una cuenta. Las marcas ya no piden tanda, o presencialidad, piden otras cosas también y creo que se las podíamos brindar. Se la estamos dando, de hecho el marketing de Boca funciona increíblemente. También las otras áreas, pero a lo mejor desde lo que yo creo que puedo aportar".

Hay cosas que deben ser de otra manera y para que sean de otra manera me tengo que correr yo. Si quieren comunicar de forma separada, no quiero decir que estén haciendo esto, pero no es mi visión. No sé cómo llevarlo adelante así. Me parece cosas más integrales. La gente que hace la comunicación tiene que ser gente de Boca, mínimo hinchas de Boca. No es agarrar una agencia, a cualquiera. Sí le podés dar instrucciones en una cosa global, pero esa es mi visión y no creo que pueda llevarla adelante, dijo, criticando a la dirigencia xeneize por la manejo paralelo de la comunicación del club Hay cosas que deben ser de otra manera y para que sean de otra manera me tengo que correr yo. Si quieren comunicar de forma separada, no quiero decir que estén haciendo esto, pero no es mi visión. No sé cómo llevarlo adelante así. Me parece cosas más integrales. La gente que hace la comunicación tiene que ser gente de Boca, mínimo hinchas de Boca. No es agarrar una agencia, a cualquiera. Sí le podés dar instrucciones en una cosa global, pero esa es mi visión y no creo que pueda llevarla adelante, dijo, criticando a la dirigencia xeneize por la manejo paralelo de la comunicación del club

Y cerró su explicación: "Sin dudas la fórmula es Ameal-Riquelme. El club está en buenas manos, con buena gente. Justo sale esta cuenta (por el Instagram del predio) y creo que la comunicación tiene que ser de una forma, pero si todo el resto cree que no, bueno, indudablemente soy yo. Me parece que no hay detonantes. No hablé con Román en estas 24 horas, hablé ayer con (Marcelo) Delgado y (Jorge) Bermúdez. No se puede volver para atrás el tiempo".

image.png La fórmula que no fue. Ameal, Pergolini y Riquelme, quienes le habían ganado al macrismo en Boca en 2019. (Noticias Argentinas).

Más contenido en Urgente24

Florencia Peña ni debutó y América TV ya le bajó el pulgar

Viajes al exterior: Cómo comprar pasajes en cuotas

La técnica para mejorar la memoria que Harvard recomienda

Mira las vitaminas para los huesos que pasas por alto

Diabetes: Si ve estas señales en sus pies, vaya al médico