"No nos causa gracia que desde el 2020 no ganamos un partido en la Libertadores si no es por penales. Este manejo era obvio que no iba a funcionar, por más que el Boca que heredaron era muy sólido", dijo.

Según publicó el diario Clarín, Macri también apuntó al corazón del Boca Predio, el caballito de batalla de la gestión de Román: "Los jugadores no se forman en poco tiempo. Es un proceso que empieza desde la Novena y que lleva años hasta que sean jugadores de primer nivel. Esos chicos empezaron a formarse en el ciclo anterior".

Y en relación a las Inferiores, agregó: "Encima, vamos a tener que reorganizar todo el trabajo de fútbol amateur. Porque ellos desmantelaron todo lo que había para poner amigos. Y lo que hay que tener son profesionales, no amigos".

Con respecto a las declaraciones de Riquelme sobre que la oposición "quiere al club para hacer política", Macri respondió: "Lo escuché y duele, y sabe que mi única prioridad cuando estuve en Boca fue Boca. Yo jamás puse un cartel político en el club. Siempre ha sido muy claro mi compromiso. Boca es Boca, la política es la política. Y viene acá para ayudar a restablecer un orden de trabajo, respetado y que no sea autoritario. Cuando lo escucho que no tiene que haber elecciones, digo caramba, eso es preocupante. O que crea que puede quedarse porque se siente en el patio de su casa. Mientras estemos nosotros el compromiso es por Boca".

Por último, se refirió al estado de la Bombonera y a las agresiones que sufrió la gente de Boca en Río de Janeiro, en la final de la Copa Libertadores: "Es muy importante restablecer una forma de trabajo en el club. No se pueden anular pasillos, no se puede salir de la platea, un día vamos a tener un accidente, no se pueden abandonar a los hinchas en Brasil...".

Y también hizo alusión a los jugadores que se fueron de Boca por la "mala relación" con Riquelme y el Consejo. "No se puede maltratar a los ídolos del club, eso nunca lo imaginé, muchos que se fueron como Salvio, Pavón, Almendra, Rossi, la lista no termina más... No pueden terminar todos en conflictos con la conducción porque no toma el rol de dirigente, porque quieren ser jugadores, técnicos... De eso podemos escribir un libro, con el caso Retegui, aún estamos tratando de entender como un 9 de Inferiores que se va a préstamo, le va bien y no vuelve a Boca, ¿y no vuelve a Boca?".

Para finalizar, Macri le mandó un mensaje a los hinchas: "Les pido que nos vuelvan a acompañar, que con los valores correctos vamos a volver a tener el lugar que supo tener y nunca debió dejar. Estoy seguro que si lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer".

Milei puede ampliar su alianza con Macri contra Riquelme

Esta mañana, durante una entrevista a Radio Continental donde habló sobre el debate presidencial de anoche, Javier Milei ofreció su colaboración a Mauricio Macri de cara a las elecciones en la Institución para que Boca Juniors recupere su "grandeza y brillo".

“Si el ingeniero Macri considera que puedo ser de utilidad para recobrar la grandeza y el brillo que tuvo Boca durante su gestión, no tengo problema en ayudarlo”, dijo Milei en referencia al paso del empresario por la presidencia del club.

"No sé en qué rol. Esperemos que en ninguno porque voy a ser presidente de la Nación, pero pondría el hombro para ayudar a que Boca vuelva a brillar", aclaró.

Cabe recordar que Milei es hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión por el club de la ribera cuando "el populismo se instaló en el club", en alusión a la presidencia de Jorge Amor Ameal y la presencia de Riquelme, apoyados por el oficialismo.

--------------------

Más contenido en Urgente24:

La nueva enemiga impensada de Marcelo Tinelli

Lenguaje no verbal: Gestos de Massa y Milei, según especialista

Qué dijo la prensa internacional del debate Massa-Milei

Narco Marset, vicecanciller de Lacalle Pou, Macri y Pepín ¿buenos vecinos?

Arde LN+: Feinmann vs. Novaresio, ¿y ninguneo a Plager?