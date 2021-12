Alejandro Fantino tenía razón: Gabriel Milito "se estrelló"

Fantino vs. Milito

En noviembre pasado, Gabriel Milito le declaró la guerra a Alejandro Fantino post derrota de Argentinos ante Boca Juniors.

Había un periodista que salía por la medianoche que era pro-futbolista, yo lo veía de chico, y luego empezó con un programa donde tuvo que hacer polémicas, criticó a los jugadores y hubo futbolistas que se sentaron con él. Le faltó el respeto a entrenadores, futbolistas, como si nosotros 'quisiéramos hacer las cosas mal' y no tuviéramos familia. Ese es el gran problema y el gran error

Dijo Milito, dirigiéndose a Fantino, quién respondió mediante su programa en ESPN.

Milito sin nombrarme, un poco de cagón, me tiró un palo. Yo tengo el micrófono todos los días pero no lo usaría para destrozarlo y romperlo en mil pedazos (a Milito). Sería poco caballero y justo. Milito no es rival

"Vos tenés las condiciones de ser un gran ayudante de campo en un equipo de Primera. Donde vas la chocas, tenés problemas en todos lados. No tenés condiciones para ocupar los lugares, estás sobrevalorado".

image.png Alejandro Fantino y Gabriel Milito se tiraron con todo frente a las cámaras.

Y aquí viene la cuestión que vincula a Alejandro Fantino, Gabriel Milito, y el partido de ayer ante Aldosivi (6/12).

Dejaste afuera al 'demonio' Hauche que es un pibe que es profesior de educación física, es docente. Un tipo que estudió la carrera 6 años y se preparó, nunca tuvo un problema con nadie. Vos lo limpiaste de Argentinos

, dijo Fantino en los reflectores de la señal ESPN.

image.png Gabriel 'Demonio' Hauche se fue de Argentinos Juniors por diferencias con el DT Gabriel Milito.

Lo cierto es que Gabriel Hauche se lució en la noche marplatense. Anotó uno y sirvió otro para que su equipo diera vuelta el resultado que le da un poco más de oxígeno en la zona baja de los promedios. Tras el pitazo final, Hauche se saludó afectuosamente con buena parte de sus excompañeros y apuntó al entrenador Milito.

"Fue un saludo con mis compañeros, que me tuvieron hasta el último día antes de venirme acá. De Argentinos tengo todas palabras de agradecimiento, es un club que quiero mucho y extraño mucho. No merecía irme como me fui".

El futbolista insistió:

Sinceramente no me merecía irme como me fui. Seguramente que hubiese evitado jugar y más por todo el contexto, pero soy un súper profesional, una gran persona, está mal que lo diga yo, pero no me importa, lo digo, y como profesional siempre me porté diez puntos

Gabriel Hauche supo ser referente en Argentinos Juniors, club donde jugó 207 partidos y donde anotó una importante cantidad de goles.

image.png Alejandro Fantino defendió a Gabriel Hauche y el propio futbolista se vengó de Gabriel Milito.