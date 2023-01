AFA y Boca definen su futuro en 2023 ¿y San Lorenzo?

AFAYBOCADEFINENSUFUTUROFOTO2.jpg Claudio Tapia irá por la reelección en la AFA tras el título en Qatar, Juan Román Riquelme lanzó su candidatura en Boca y San Lorenzo está en dudas.

Para cerrar, un tema no menor fue tratado dentro de las modificaciones estatutarias aprobadas por unanimidad. En la misma asamblea, los dirigentes le dieron la posibilidad a Claudio “Chiqui” Tapia, llegado el caso, de poder quedarse en el cargo hasta 2033, según una nota publicada por el portal Doble Amarilla.

De cara al futuro, el titular de la empresa alemana “Roof”, que representa al técnico Campeón del Mundo, Björn Bezemer, junto a Matías Aldao y la Asociación del Fútbol Argentino, limaron diferencias y la continuidad hasta 2026 quedó “a sola firma”, según una nota que publicó el sitio Doble Amarilla. El nuevo contrato contiene una mejora económica sustancial para todo el cuerpo técnico. De esta forma, se concreta el mentado “acuerdo de palabra” al que el presidente de la Casa del Fútbol hizo referencia días atrás. También, el nuevo vínculo le da la posibilidad al DT y a la empresa que lo representa de generar ciertos “eventos” con su imagen.

Yendo a lo deportivo, la intención del nuevo vínculo es que Lionel Scaloni también tenga más preponderancia en los seleccionados juveniles y si el calendario lo permite, pueda formar parte o encabezar el combinado Sub23 que disputará los Juegos Olímpicos en París 2024.

En este sentido, sobre la continuidad del entrenador, Tapia (en su visita a San Juan para ofrendar el título a la Difunta Correa) explicó: “Scaloni es el técnico de la Selección Argentina. Ambos somos hombres de palabra, acordamos de palabra. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo”.

“De lo malo se aprende algo bueno. Scaloni era parte del cuerpo técnico de Sampaoli. En el corto tiempo que estuvo, pude verlo trabajar y la relación que había establecido con los jugadores. Luego le pedí una mano en las fechas FIFA. Entendió que era momento de un cambio generacional, y me convenció”, remarcó.

Luego, sobre el cuerpo técnico encabezado por Scaloni, analizó que “armó un buen grupo de trabajo, con chicos que venían dirigiendo en nuestras selecciones y otros que estaban desarrollando su carrera”. “Menotti fue el primero que me dijo, antes de la Copa América 'tenés que hacerle contrato hasta el final del Mundial', y así lo hicimos”, recordó.

En cuanto al futuro de este combinado nacional, explicó: “Tenemos Selección para 8 o 10 años. Terminamos siendo la única Selección en la que jugaron todos los jugadores de campo y en ninguno de los 7 partidos repetimos formación. Tenemos al mejor cuerpo técnico del mundo en la Selección Argentina”. Este cuerpo técnico es el que seguirá guiando la ilusión de los argentinos hasta la Copa de 2026, según reveló Doble Amarilla.

Por otra parte, Juan Román Riquelme lanzó su espacio político denominado “Soy Bostero” de cara a los comicios que se celebrarán en diciembre de 2023. El actual vicepresidente de Boca Juniors estuvo acompañado del presidente Jorge Amor Ameal y de los integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

Si bien no se refirió al respecto ni dio detalles si se presentará como candidato presidencial o desde otro lugar, el multitudinario acto sirvió para lanzar oficialmente su plataforma para ir en búsqueda de la continuidad. Para eso, el oficialismo deberá ser elegido en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de 2023. Aún se desconocen quiénes serán los dirigentes que lo acompañarán al frente de su espacio a partir del próximo año en el que Boca Juniors disputará Copa Libertadores, Copa Argentina y los dos torneos locales.

El primero en tomar la palabra fue Amor Ameal, quien agradeció el acompañamiento y destacó estos tres años de gestión. “Sí, es así. Riquelme es de Boca y de Boca no se va”, aseguró el presidente, a tono con los gritos de los hinchas. “Tenemos que decir que de siete campeonatos hemos ganado cinco, esto no es menor y es muy importante”, destacó.

Ameal también remarcó la labor del Consejo de Fútbol, el fútbol amateur y los más de 30 chicos que debutaron en su gestión. “Son el orgullo de nuestra querida institución. Basta de comprar y vender jugadores, disfrutemos de los nuestros que es lo mejor”, pidió, además de lanzar varios dardos a la gestión anterior encabezada por Daniel Angelici.

“Algunos de éstos querían hacer una cancha de tenis, hoy es nuestro templo (por la Bombonera), nuestra cancha cada día más linda y mejor. Seguramente que nos falta ampliarla y en eso estamos trabajando todos los días. No hay día que no trabajemos y hacemos obras de todo tipo. Todo para que disfruten ustedes. Porque esto no es una sociedad anónima, esto es un club, una sociedad civil donde los dueños son ustedes y no nosotros, que estamos de paso”, continuó el presidente.

Sin embargo, todos esperaban la palabra de Juan Román Riquelme, quien tomó el micrófono en medio de una gran ovación: “Primero que nada buenas noches. Yo quiero decirles que funciono igual que ustedes. Soñaba con estar acá y gracias a ustedes y al presidente que me fue a buscar a mi casa hace tres años, he tenido la oportunidad. Agustín (su hijo) es el culpable de que yo vuelva al club y hace muchos años les dije que ustedes estaban todos locos, de verdad que están todos locos”.

Pensando en los comicios del próximo año, el ídolo se entusiasmó: “Siento como ustedes, vivo como ustedes y no hay nada más lindo que ver a todos los bosteros felices. Eso es todo lo que a mí me llena el corazón. Hace tres años que he vuelto a mi casa, por culpa de todos a ustedes, dentro de un año vamos a tener elecciones nuevamente así que yo les he pedido hace tres años que teníamos que ser 40 mil para poder ganar, en la que viene no tengo dudas que vamos a ser 50 ó 55 mil porque somos demasiados los hinchas de nuestro club”.

Y agregó: “Este club es todo de ustedes, soy yos un hincha más que es lo más importante. De chico soñaba con jugar en la Bombonera y hace tres años que volvió a ser la cancha más linda del mundo. Nuestros jugadores están contentos por la fiesta que le dan ustedes. Agradezco cómo se comportan que es maravilloso. Los quiero mucho, ojalá podamos estar muchos años juntos y que me ayuden a cuidar al club porque es de todo ustedes”.

Román también hizo un repaso de la gestión y destacó: “Este año ha sido muy bueno, podemos decir que hemos ganado los dos torneos que jugamos y con jugadores recontra buenos, con un impresionante plantel que quiere competir y ganar. Disfrutemos que somos el mejor equipo del país y en enero intentaremos volver a competir y a dar pelea en cada torneo. Sabemos que a va a ser difícil y duro pero confiamos en todos”.

Para terminar, el ídolo y actual vicepresidente de Boca Juniors cantó la clásica canción “olé olé olé olá, ohhh Soy Bostero, es un sentimiento, no puedo parar”, en claro guiño a su nueva agrupación. “Esta es su casa, disfrútenla mucho. Yo soy feliz estando al lado de ustedes y ojalá que podamos estar muchísimos años. Los quiero mucho, felicidades”, cerró, en medio de los fuegos artificiales.

Luego de tres años de gestión, con Jorge Ameal como presidente, Juan Román Riquelme fue la cara principal del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Desde su llegada, se lograron cinco títulos: Superliga 2019/2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, el Torneo de la Liga 2022 y la Copa Diego Armando Maradona 2021. Obviamente, la gran cuenta pendiente es la Copa Libertadores de América, que no se puede lograr desde 2007.

Otro de los puntos a destacar fue que la actual gestión pudo torcer la historia de los cruces con su clásico rival, River Plate, que venía muy dulce desde la llegada de Marcelo Gallardo como entrenador. Además, un punto no menor para destacar fue el salto de unos 30 jugadores de la cantera del club, que cuentan con un futuro muy promisorio.

En pleno año electoral, el primer candidato que lanzó su candidatura por la oposición fue Jorge Reale por la Agrupación Boca la Causa. Además, también anunciaron la candidatura de Andrés Ibarra, con apoyo de los ex presidentes Mauricio Macri y Daniel Angelici, y Christian Gribaudo, el candidato que perdió con Juan Román Riquelme en las históricas elecciones de 2019.

No obstante, la Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió las elecciones en San Lorenzo de Almagro a raíz de una denuncia por supuestas irregularidades en la Asamblea de Representantes celebrada en agosto pasado.

A partir de esta decisión de la IGJ, los hinchas del “Ciclón” se movilizaron a la sede de Avenida La Plata al 1700, en el barrio de Boedo, con carteles que reflejaban su furia por la postergación de los comicios. “Elecciones ya”, “Murió la democracia en San Lorenzo”, “Lammens Traidor”, “Los socios y socias queremos votar” y “Defendamos a San Lorenzo” fueron algunos de los mensajes que reflejaban las láminas de los socios que esperan ahora una pronta definición para poder elegir a su próximo presidente.

Los simpatizantes del equipo azulgrana ya tenían su carnet en mano, y hasta muchos de ellos que integran distintas peñas del interior habían reservado sus pasajes para viajar este sábado 17/12/2022 a Boedo, con la intención de votar en las elecciones para elegir al nuevo mandamás, previstas para este 17 de diciembre. Sin embargo, el club informó que el acto electivo se suspendió por decisión de la IGJ.

Más de 45 mil socios estaban habilitados para sufragar ese sábado 17/12/2022 y elegir entre cinco listas. Por el oficialismo, se postula Sergio Costantino como candidato a presidente (con el ídolo del Ciclón Sebastián Torrico como vocal). Luego, por la oposición, se presentan Marcelo Moretti (con el respaldo del exjugador Néstor Ortigoza), de Boedo en Acción; César Francis, como representante de Volver a San Lorenzo; Cipriano Pommies, de Siempre San Lorenzo, y Quique Ronzoni de Renovación Sanlorencista.

Lo cierto es que todos estos nombres tendrán que esperar para ser puestos a consideración de los hinchas, porque luego de una “denuncia unilateral” del socio Roberto Gagliardone, que además integra la lista Siempre San Lorenzo, que lidera Pommies, la IGJ definió que el llamado a elecciones anticipadas no correspondía y resolvió suspenderlas.

“Declarar Irregular e ineficaz el Punto 2° del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria de la reunión del 18 de agosto de 2022 de la Asamblea de Representantes del Club San Lorenzo de Almagro en la que se resolviera la convocatoria a elecciones anticipadas para el día 17 de diciembre de 2022”, fue el primer tuit de un hilo publicado a través de las redes sociales de San Lorenzo, que daban cuenta de la resolución del inspector general de Justicia, Ricardo Nissen.

Al mismo tiempo, en el artículo 2 de la decisión resuelve “intimar al Club San Lorenzo de Almagro a informar la suspensión de la convocatoria a elecciones anticipadas para el día 17 de diciembre de 2022 por los mismos medios que comunicara la convocatoria dentro de las 24 horas de notificada la presente, con particular énfasis en su web y las redes sociales a sus asociados, y por correo electrónico a sus asociados y agrupaciones partidarias”.

Asimismo, la medida también solicita a la entidad de Boedo “a acreditar en el plazo de 30 días hábiles en autos las causales y actos sociales que derivaron en las modificaciones de la composición registrada del órgano de administración denunciadas, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que en los términos de la Ley 22.315 pudieran corresponder”.

La denuncia para impedir las elecciones fue realizada por un integrante de la lista opositora que encabeza Pommies, quien comunicó que la persona ya se encontraba desvinculada de la agrupación a la que pertenecía. En este sentido, el candidato a presidente por Siempre San Lorenzo aseguró que “la suspensión es una tristeza enorme por todo el trabajo que veníamos haciendo, con gente nueva que se había incorporado a la política, como es mi caso. De una manera absurda un asambleísta de nuestra lista se presenta de manera totalmente unilateral y sin consultar y nos deja de la peor forma que nos podían dejar, avalando la suspensión de las elecciones, que es lo último que nosotros queríamos”.

“Lamentamos profundamente lo sucedido, toda vez que nuestro espacio fue el que consiguió adelantar un año el proceso eleccionario ante la caótica situación de nuestro querido club”, explicó sobre la suspensión de los comicios.

Por otra parte, Marcelo Moretti, candidato por la agrupación Boedo en Acción se presentó ante la IGJ para pedir que se revea la decisión. “San Lorenzo tiene un gobierno de facto”, criticó el postulante.

Y añadió: “Lammens suspende las elecciones, con los argumentos de (César) Francis y la firma de un integrante de la lista de (Cipriano) Pommies. Los únicos reales opositores que vinimos a defender los derechos del socio para que mañana se haga el sufragio somos nosotros. Se terminó la democracia en San Lorenzo, a partir de hoy hay un gobierno de facto en el club”, sostuvo.

Otro de los postulantes que cuestionó la suspensión fue Enrique Ronzoni, de Renovación Sanlorencista, quien dejó en claro su sensación de “tristeza y decepción” por la suspensión del acto eleccionario. “No ser capaces de generar un proceso eleccionario en un club de esta magnitud nos invita a la reflexión”, expresó.

“Esto refleja la decadencia de una dirigencia sin reacción. Acá había gente organizándose desde el interior del país, de las más de 30 peñas que nosotros visitamos, que ya estaban preparando el viaje a Buenos Aires para emitir mañana sus sufragios. ¿Qué les decimos a esos hinchas y asociados?”, lamentó Ronzoni.

Hay que mencionar que Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo de Almagro luego estar alejado del club un año tras pedirse licencia. Por otro lado, su salida nunca se oficializó, hasta el lunes 30/05.

Es que, si bien el martes 10/05 la Comisión Directiva se reunió y rearmó el organigrama de poder ratificando a Horacio Arreceygor como presidente, el conductor de TV no había enviado la carta formal certificando que daba un paso al costado y todo había quedado en redes sociales, según una nota publicada en el Diario Deportivo Olé.

La salida del empresario televisivo sirvió para darle más aire a la comisión directiva de Boedo, por lo que implicaba que el propio presidente del club “esté y no esté” al mismo tiempo que ejercía sus funciones.

De igual manera, las aguas estaban divididas entre los propios dirigentes azulgranas: ya que había quienes querían la vuelta de Marcelo Tinelli, y también había quienes no deseaban al empresario otra vez en el club. Matías Lammens, por su parte, y a pesar de las diferencias que tenía con Tinelli, llamó al propio expresidente del “Ciclón” previo a que se marchara, para diagramar el futuro de un club que venía haciendo malabares.

En consecuencia, el 2023 será un año netamente electoral, no sólo en la política nacional, sino en lo futbolístico que marcarán “a fuego” el devenir de lo que acontecerá. En otras palabras, el 2023, será otro año con mucha intensidad y del que todos quieren competir.

