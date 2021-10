US$ 17M por 17 misioneros: Mafia en Haití desafía a Biden

"La demanda fue hecha al jefe de Christian Aid Ministries en Haití", informó Quitel a The New York Times, durante una entrevista telefónica. "A menudo, estas organizaciones delictivas conocen que estas demandas no se pueden cumplir y considerarán una contraoferta de las familias, y las negociaciones pueden tomar un par de días a veces, o un par de semanas".