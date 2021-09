Haití: ¿Primer Ministro manchado de sangre del presidente?

Claude busca la acusación formal de Henry por cargos que incluyen asesinato, conspiración contra el estado y robo a mano armada.

El primer ministro de Haití no hizo comentarios de inmediato. Pero el fin de semana pasado, en medio de los informes de los investigadores del asesinato que querían interrogarlo por esta llamada, Henry afirmó que no se distraería de su misión e insistió en que se rastrearía a los verdaderos culpables.

De acuerdo con The Washington Post, la solicitud de Claude no es una acusación. Por el contrario, según la ley haitiana, el juez de instrucción puede decidir si actuar o no en respuesta a la solicitud del fiscal de presentar cargos. Algunos observadores advirtieron que las acusaciones se hicieron en medio de una lucha interna por el poder en Haití entre facciones tanto a favor como en contra de Henry.

Esto genera aún más incertidumbre en un país que se tambalea por la inestabilidad política, la violencia entre pandillas y las secuelas de un terremoto de magnitud 7.2 que mató a más de 2.000 personas.