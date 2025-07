Recalculando la Procuración, suba de riesgo país y, Luis Caputo 'en modo' Tusam

Live Blog Post

Objetivo, frenar el dólar: El BCRA habría vendido US$1.200 millones en futuros

Leandro Gabin, en El Economista: "En medio de los ruidos por el dólar y la liberación de $10 billones la semana pasada de Lefis, el Banco Central salió con municiones grandes a intervenir para frenar el alza del tipo de cambio. Recién en el último día salió a pagar para absorber pesos, pero antes que eso lo hacía era operar en el mercado de futuros. ¿Cuánto costó? Según la consultora 1816, de las más leídas en la City, dicen que el BCRA utilizó el equivalente a US$ 1.000 millones en los mercados de futuro para atemperar las presiones.

'El interés abierto en A3 creció US$ 1.200 millones en apenas 5 ruedas, siendo un proxy razonable de lo que pudo haber vendido el Central en este período. Dado que a fin de mayo el BCRA tenía una posición vendida de US$ 1.946 millones, suponemos que actualmente debe tener una posición short de alrededor de US$ 3.000 millones (recordar que A3 limita en hasta US$ 9.000 millones lo que puede vender el Central), cifra que podría ser más alta si es que hubo inversores privados cerrando posiciones vendidas', explicó 1816".

Sobre la jornada de hoy con futuros, Christian Buteler: