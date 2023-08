Milei vs. los aparatos, obstáculos de Massa y riesgo de jibarización en JxC

Un operador del radicalismo de Chaco estaba asombrado por la cantidad de votos de Javier Milei en las urnas de localidades del interior de la provincia como Quitilipi, Pampa del Infierno y Hermoso Campo. “Sin estructura, sin fiscales. Acá no vino nunca. Es una sorpresa”, contaba en las primeras horas del escrutinio, antes de que se dieran a conocer los datos oficiales que sorprendieron a todo el país y sacudieron al establishment del poder: montado sobre una ola de hartazgo con la clase política tradicional, el diputado libetario, un outsider con una carrera política de no más de 2 años, no sólo fue el precandidato más votado de forma individual en la PASO presidencial sino que al mismo tiempo superó a las sumatorias de cada uno del resto de los espacios adversarios.