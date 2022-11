El momento de Cristina Kirchner 

Pasado, presente y futuro

Aun así, CFK hizo lo posible por no mostrarse parte de ese gobierno que ella comenzó a construir con un tuit. Al Presidente no lo nombró. Para su relato, el presente es un estorbo. “Para mí el futuro es Cristina, sin dudas”, dijo Larroque, aunque la Vice se mostró, una vez más, demasiado atada al pasado. Ella lo blanqueó en Pilar. “Vengo a hablar en nombre de lo que hicimos. Venimos a hablar en nombre de 12 años y medio de gobierno”, dijo en alusión al período 2003-2015, con lo que dejó en claro que estos 3 años de mandato que encabeza Fernández y del es vicepresidente no entran en esa cuenta que encuentra virtuosa por donde se la mire. Después de sus mandatos, dijo, no hubo “alegría” para el pueblo argentino. Ni con Macri. Ni con Alberto Fernández. Previendo algo como esto, la albertista Victoria Tolosa Paz, flamante ministra, se quejó de los miembros del Gobierno que lo critican “como si estuvieran afuera”. El único que recibió un mimo fue Sergio Massa, al que le reconoció que “está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó”. ¿Cómo no saludar al ministro de Economía, que respondió a sus pedidos? Cristina reclamó que haya un mayor control de precios. Massa devolvió una investigación de la secretaría de Comercio Interior contra una docena de empresas de artículos de consumo masivo que habrían aumentado sus precios haciendo abuso de posición dominante en el mercado. Cristina dijo que era “inaceptable” que las prepagas aumentaran el valor de sus cuotas por encima de la inflación. Massa coincidió y acto seguido se desdobló el aumento, lo que arrojará una suba menor sobre el total.