¿Cuánto tiempo más van a esperar para empezar a hacer algo? Entre tantas pavadas para Tik Tok, ¿hay algún equipo de campaña que tenga un foco neuronal para proponer una solución?

Escuelas cerradas

El caso de las escuelas cerradas es otro tema importante. Los padres tienen que trabajar cada día más horas para poder pagar el impuesto inflacionario que está generando deudas con los bancos o prestamistas de cercanía para pagar la comida.

La Izquierda parece no comprender el nivel de empobrecimiento de las familias y suma otro gran dolor de cabeza: cerrar las escuelas o docentes permanentemente con licencias, quienes además cobran salarios miserables. Sin embargo, esos sueldos no suben y los padres no saben cómo hacer con los chicos para no perder días de trabajo y que sus hijos sean educados. Es decir, esa mecánica de reclamos no le sirve a nadie. Está claro que la paciencia tiene un límite:

Todo esto mientras psicólogos alertan por la alta tasa de ansiedad, depresión y estrés en pacientes, viéndose muchos saturados por la demanda.

Es evidente que, más allá de la inflación y el FMI, hay muchos temas concretos que pueden hacer que el electorado se sienta representado y evitar que en la PASO y las Generales ocurra lo que está pasando en algunas provincias: casi el 40% de los votantes decide no ir a las urnas.

El desencanto con la clase dirigencial es una de las principales preocupaciones de analistas porque puede dar vuelta una elección y que las encuestas no estén analizando lo que realmente sucede, otra vez... Ojo.

