24/03 y el 'Kirchnerismo State of Mind' que invade a JxC

¿Por qué convocar al Estado a estas cuestiones y no a las que sí son estructurales?

¿El IVA es adecuado para todo lo demás que no sean los productos de gestión menstrual?

¿En vez de ir por una reforma tributaria resulta que el problema impositivo de la Argentina es el IVA menstrual?

¿O sólo es un complejo legislativo ante las banderas de género del FdT y resulta que JxC debe exhibir algo?

Pero ¿quién dijo que la agenda del FdT es la correcta?

¿Cómo se construye la identidad de JxC?

En definitiva, hay un modelo de razonamiento que el kirchnerismo obtuvo de la izquierda, en el marco de la 'ingeniería social', que a veces es asimilado en JxC: se identifica una víctima, luego un victimario, así se llega a un crimen y alguien debe pagar por ello. ¿Cuál es la sociedad que se construye desde esta metodología?

alberto mauricio.jpg Kirchnerismo State of Mind en JxC en muchos temas. Sin ir muy lejos, ambos aborrecen los planes económicos, las reformas estructurales, los presupuestos base 0, la investigación correcta del pasado.

Julio Argentino Roca

Mariani afirma que hay indolencia, pereza, inacción en la construcción de la opinión presente sobre acontecimientos pasados, pero no sólo en la Argentina. Es una tendencia a abrazar relatos sin detenerse a ampliar conceptos. Por ejemplo, Julio Argentina Roca fue/es malo. ¿Quién lo dijo y por qué motivo? Ya nadie lo sabe pero muchísimos lo repiten tal como si fuese una receta. Así se instalan 'verdades oficiales', un signo de los tiempos.

Mariani cree que la izquierda ha trabajado en la suma de instrumentos simbólicos en los que ha anclado su relato. La batalla no trata sólo de economía y Chile es el ejemplo más concreto: los logros económicos fueron desconocidos y prevaleció una construcción cultural que prevaleció. ¿Por qué la derecha ha permitido, con pasividad, semejante deformación de los acontecimientos? Quizás una subestimación de la problemática cultural. Quizás inercia. O temor. En cualquier caso hay pasividad, mientras que del otro lado la usina no se detiene.

"Roca fue un genocida": ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién lo dice? Una sociedad colectivista logró uniformidad acerca de esa construcción conveniente para editar el presente a partir del recorte del pasado.

"Los indultos de Carlos Menem fueron una calamidad": ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Qué alternativas proponen los críticos? ¿Por qué no debatimos los acontecimientos? Sigue vigente la falsa idea de los jóvenes idealistas que forjaban una sociedad mejor y fueron masacrados. Los jóvenes idealistas entrenados en Cuba querían una república socialista, ¿por qué se esconde la verdad?

Entonces llegó Néstor Kirchner, sin un pasado de militancia en los Derechos Humanos pero consideró que le permitía para construir un peronismo propio, no duhaldista. Y a la contraparte también le convino: ingreso al Poder Judicial, acceso al Presupuesto Nacional y a los medios de comunicación masivos. Hicieron negocio. Así se legitimó una narrativa que se convirtió en pilar del kirchnerismo. Entonces llegó Néstor Kirchner, sin un pasado de militancia en los Derechos Humanos pero consideró que le permitía para construir un peronismo propio, no duhaldista. Y a la contraparte también le convino: ingreso al Poder Judicial, acceso al Presupuesto Nacional y a los medios de comunicación masivos. Hicieron negocio. Así se legitimó una narrativa que se convirtió en pilar del kirchnerismo.

alfonsin.jpg Raúl Alfonsín: "Con la democracia se cura, se sana, se educa". Falso. La gestión no tiene nada que ver con la forma de representación popular.

El facilismo

¿Será que esa reivindicación se potencia por el fracaso de lo que ocurrió después, llegando hasta el presente? Algunos culpan a la democracia representativa. No, no puede confundirse un sistema electoral con problemas de gestión. La misión de la democracia, recuerda Mariani, es legitimar un sistema de representatividad pero no puede demandársele más que eso.

El voto universal, secreto y obligatorio permitirá el sufragio sin fraude pero no resolverá el problema de la inflación o del desempleo o de la pobreza o de la inseguridad o de la marginalidad. Enorme fracaso de las élites argentinas ha resultado prometer, por conveniencia más que por ignorancia, que con el regreso a la democracia se resolverían en forma automática los males nacionales. Una simplificación insólita y espantosa.

La agenda que debe abordar la gestión del Estado nada tiene que ver con la problemática del sufragio. Mariani: "Por supuesto que la transparencia electoral es conveniente. Y cuanto más transparencia, mejor. Pero no resuelve las demandas populares. Hay una confusión enorme y que se arrastra desde 1983."

Luego, la confusión entre democracia y partidos políticos. ¿La democracia requiere de partidos políticos o los partidos políticos necesitan de democracia? Mariani no entiende por qué motivo esta democracia exige que para convertirse en candidato hay que ingresar a un partido político. He ahí 'la casta' by Javier Milei.

¿No es una exigencia que limita la democracia? Si yo quiero ser intendente municipal de una localidad y creo que tengo condiciones para hacerlo en forma correcta, ¿por qué tengo que ingresar a un partido político? Es ridículo que esto persista y hay que modificarlo. Pero modificándolo no voy a asegurar que mi gestión sea eficiente. Son temas diferentes. ¿No es una exigencia que limita la democracia? Si yo quiero ser intendente municipal de una localidad y creo que tengo condiciones para hacerlo en forma correcta, ¿por qué tengo que ingresar a un partido político? Es ridículo que esto persista y hay que modificarlo. Pero modificándolo no voy a asegurar que mi gestión sea eficiente. Son temas diferentes.

Mariani se enfurece por la burocracia corporativa como falso eje de la democracia representativa. Luego, el debate que permanece sobre lo superficial y no sobre lo profundo. La preferencia por la anécdota antes que la substancia.

¿Por qué estamos hablando de esto en una nota sobre el 24/03?, se pregunta el cronista. Luego encuentra su propia respuesta: Porque el problema de cuál es la democracia apropiada fue muy intenso en los años '60 y '70, antes del golpe de Estado.

De hecho Montoneros, ERP y los otros reivindicaban el modelo de Cuba. Y los líderes no supieron / no quisieron reorganizar una democracia superadora de aquel debate sino que terminaron apelando a los militares cuando la violencia desbordó. Y todos prefirieron el golpe de Estado a reformular el cronograma electoral, confiando en la democracia. Pero 7 años después fueron 'los padres de la democracia'.

El otro pecado: tampoco supieron exponer que la Argentina así como estaba era mejor que Cuba así tal como estaba. Pero el debate sigue siendo chabacano, ramplón, tergiversado. Así ocurren las derrotas culturales.

30000.jpg JxC nunca tuvo respuesta a esta mentira y prefirió convivir con ella antes que dar una batalla cultural que le restara sufragios.

