'Zafó' Florencia Kirchner en Hotesur/Los Sauces: Fiscal no apela

“No voy a recurrir, no me parece arbitrario el fondo del argumento de la resolución”, afirmó Villar en diálogo con La Nación, en referencia a la decisión de que Florencia Kirchner no vaya a juicio y quede desvinculada de la causa que se reabrió respecto de su madre, Cristina Kirchner, y su hermano, Máximo Kirchner, en la que ella estuvo procesada.