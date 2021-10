Video: La guardia de un gobernador redujo a un anciano

El video sigue minutos después con los agentes personales de Juan Schiaretti intentando conversar con el manifestante, identificándose como policías de Córdoba. En ese momento, el hombre se encontraba totalmente alterado, por lo que los agentes le pidieron sus datos.

Según el manifestante, llamado Enrique Cenzano, el reclamo que le quiso hacer a Juan Schiaretti fue por una situación personal y particular, donde la provincia le estaría cobrando dos veces el mismo impuesto sobre un inmueble hace 30 años. Sin embargo, en el video puede verse como el reclamo era otro.

En los pocos segundos que duró cerca del vallado, el anciano le reclamaba a Juan Schiaretti que “saque ñoquis” a los gritos. “Bajá los impuestos Schiaretti, bajá ñoquis”, decía Cezano en el video.

Juan Schiaretti 3P.jpg La custodia de Juan Schiaretti redujo a un manifestante.

Además, el manifestante aseguró en diversos medios que el incidente no quedó ahí. Más tarde, ese mismo día, Cenzano habría sido visitado por policías de Córdoba de civil en su domicilio, para constatar sus condiciones, algo que consideró una actitud intimidatoria.

Para el hombre de 70 años y vecino de Río Cuarto, se trató de un acto de abuso de la autoridad, ya que había tenido permiso de la misma guardia personal de presenciar el acto con cacheo de armas previo, al que sólo habían asistido funcionarios y trabajadores de la prensa. “El mismo que me preguntó y sabía que yo no tenía armas, nada, después me tiró al suelo. También le sacaron una foto del documento y, a la tarde, me mandaron a policías de civil a tocarle timbre a mis vecinos, donde vivo hace 40 años, a ver qué persona soy. Es un amedrentamiento, una reacción desmedida de la custodia, y al gobernador parece que no le importó nada”, aseguró el vecino de Río Cuarto a La Voz.

Por el hecho, la Unión Cívica Radical publicó una carta de repudio. En la misma, se instó al gobierno provincial a cumplir con los derechos constitucionales y humanos.