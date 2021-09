https://twitter.com/ursuvargues/status/1435076480996888580 Ok.

Y... Cuales son tus propuestas políticas? pic.twitter.com/IMQfD1Zxwz — Ursula Vargues (@ursuvargues) September 7, 2021

Losada: "No me enfrento"

Consultada por el diario Clarín, Carolina Losada enfatizó que no va a participar de ningún cruce con la conductora y que su "objetivo es político: ganar la banca, enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner y seguir adelante con las propuestas".

"Los que quedan en el camino que ladren de atrás, no me importa. Lo más importante es que el riesgo grande que tiene la interna de Santa Fe es que la banca de Angelini está en riesgo de pasar al kirchnerismo", sentenció Losada.

La periodista se refiere a la banca del actual vicepresidente del PRO, Federico Angelini, quien es diputado nacional y ahora precandidato a senador. Días atrás, Losada cuestionó al ex presidente Mauricio Macri por su apoyo a Angelini, tal como informó Urgente24.

Por otra parte, Carolina Losada se refirió al video que grabó y sostuvo que "lo importante es el contenido del video que es justamente que la gente vaya a votar, porque los votos que la gente deje de poner en la urna respecto de Juntos por el Cambio van al kirchnerismo".

"La respuesta de Úrsula es de ella, no me voy a poner a parodiar con Úrsula, no me enfrento", finalizó.