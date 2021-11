En tanto, la vocera de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, dijo que como "conclusión" de los resultados de las pruebas se saca que "cuando uno desinvierte en educación esto tiene consecuencias reales en los y las estudiantes".

"Estamos hablando de 4 años de desinversión del gobierno que nos precedió, y también sabemos que la situación en Argentina va a ser complicada y sigue siendo complicada", dijo en declaraciones a los periodistas acreeditados.

Más temprano, a través de las redes sociales, Cerruti acusó al gobierno de Macri de haber tenido "desprecio por la educación pública".

image.png El comparativo de las pruebas Unesco de la Argentina.

La respuesta

En respuesta apareció Alejandro Finocchiaro, quien fue ministro de Educación durante los 2 últimos años del gobierno de Cambiemos. El dirigente afirmó que durante la gestión macrista "no hubo desinversión" en materia educativa, aunque reconoció que en 2019 "Nación puso 2 décimas menos de lo que le correspondía".

Finocchiaro apuntó a la responsabilidad de las provincias que financian -dijo- "el 75% de esa inversión".

En diálogo con radio Continental, el exministro dijo que hay "una decadencia educativa" que merece una discusión profunda y que tiene que "exceder la chicana superficial".

A la hora de señalar las responsabilidades, dijo que de los últimos 18 años, 14 ha gobernado el kirchnerismo. Además, apuntó al recorte en el gasto educativo que se incluyó en el proyecto de presupuesto para el próximo año.

También apuntó a la calidad de la inversión, al sostener que los países que superaron a la Argentina en las pruebas de la Unesco "invierten menos, y sin embargo les va mejor". "No es sólo invertir, sino invertir bien", dijo.

En ese sentido, denunció el uso que los gobierno kirchneristas le habrían dado a los recursos.

"Esa inversión ha servido para darle músculo a (el gremio) CTERA, para las unidades de docentes adoctrinadores, para otras cosas que no están focalizadas en el aprendizaje de los chicos", disparó.

Finocchiaro además quiso remarcar que la decadencia educativa que denuncia empezó durante el gobierno de Cristina Kirchner. "En 2006 se toma la primera prueba y le da a la Argentina sobre el promedio de la región. En 2013, cuando el kirchnerismo llevaba 10 años en el gobierno, empezamos a bajar y en 2019 bajamos más", dijo.

Por otro lado, el exministro defendió la gestión educativa del macrismo al sostener que desde 2016 "habíamos empezado con un montón de políticas que tendían a corregir eso y que este gobierno no siguió". "De hecho, en la última evaluación Aprender, de abril de 2019, el último quintil había logrado empujar a ese 7% para arriba. Habíamos empezado a rebotar, a salir de la decadencia", aseguró.

En contraste, dijo que "este gobierno decidió cerrar las escuelas casi 2 años".

No obstante, Finocchiaro insistió con debatir seriamente la cuestión. "El ministro Perczyk debería convocar a exministros y especialistas para estudiar políticas que prevalezcan sobre el mandato de un gobierno, pero con profundidad y no con la superfialidad burda de pretender 'Ah, pero Macri!'. Eso no ayuda a nuestros chicos", concluyó.