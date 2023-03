Ulises Jaitt: "Marcelo Corazza puede ser otra Natacha"

Pienso en Natacha cuando sale un nuevoo caso de pedofilia. Lo primero que se me viene a la cabeza es que por eso mataron a mi hermana. Cuídenlo a Corazza. Porque puede ser otro Natacha Jaiit para que no de mucha explicación de esta red de pedofilia [...] Graben lo que digo hoy, cuiden Corazza. A Natacha la mataron poniendole droga en la bebida en dos horas la liquidaron Pienso en Natacha cuando sale un nuevoo caso de pedofilia. Lo primero que se me viene a la cabeza es que por eso mataron a mi hermana. Cuídenlo a Corazza. Porque puede ser otro Natacha Jaiit para que no de mucha explicación de esta red de pedofilia [...] Graben lo que digo hoy, cuiden Corazza. A Natacha la mataron poniendole droga en la bebida en dos horas la liquidaron

Ulises Jaitt: "Esta investigación recién empieza"

La muerte de Natacha es un hecho que nunca se esclareció, tras ser encontrada sin vida en un salón de fiestas en Benavídez, donde había ido a una reunión el 23 de febrero de 2019. El hermano de la mediática fallecida remarcó su sorpresa al encontrar a Corazza en el medio de estas acusaciones:

Me sorprendió la noticia como todo el mundo. Natacha nunca nombró a Corazza eso lo quiero acalarar. Lo que dio Natacha a conocer le hizo perder la vida por meterse a denunciar el mundo de la pedofilia que es gigantesco. Hay cosas que ni se saben, está tapado Me sorprendió la noticia como todo el mundo. Natacha nunca nombró a Corazza eso lo quiero acalarar. Lo que dio Natacha a conocer le hizo perder la vida por meterse a denunciar el mundo de la pedofilia que es gigantesco. Hay cosas que ni se saben, está tapado

Al mismo tiempo, Jaitt recalcó la poca cobertura sobre la causa de los abusos en independiente, relacionándolo con los hechos recientes:

De la causa de abusos en Independiente no se habló mas. La fiscal dijo que Natacha aportó pruebas. Hubo una testigo que reafirmó parte de lo dicho por Natacha [...] Corazza debe saber mucho. Esta investigación recién empieza. El se declara inocente. Esta gente es amanazada. A Natacha la amenzaron y la mantaron. Corazza debe saber muchas cosas, si habla lo van a a bajar De la causa de abusos en Independiente no se habló mas. La fiscal dijo que Natacha aportó pruebas. Hubo una testigo que reafirmó parte de lo dicho por Natacha [...] Corazza debe saber mucho. Esta investigación recién empieza. El se declara inocente. Esta gente es amanazada. A Natacha la amenzaron y la mantaron. Corazza debe saber muchas cosas, si habla lo van a a bajar

