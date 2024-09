"Tras 9 meses, a la realidad la veo dura: no debería ser tan brutal el gobierno en algunos temas"

5-“No debe caer Javier en el culto a la personalidad, en el mileismo. No debe convertir a los libertarios en seguidores de un líder. Si se vuelven cabeza de termo los que lo siguen estará liquidado”.

Milei y Fantino Alejandro Fantino opinó sobre Javier Milei y sus 9 meses de gobierno

6-“Muchos periodistas no entendemos la actual época. Estamos en una dislocación. Las redes lo han cambiado todo. Cuando uno dice algo, hay que bancarse el feedback de la gente. Se terminó la única dirección que llegaba desde los medios. Fuimos dueños del monopolio de la palabra los periodistas pero todo eso se acabó”.

7-“El asado en Olivos para festejar que se mantuvo el veto para el aumento a los jubilados estuvo mal. La guita no alcanza y lo simbólico te mantiene alto en la opinión pública. No me gustó eso de la carne a la parrilla, la botella de vino y la ensalada de papas”.

8-“Los de la Facultad de Filosofía de Puán (en CABA) son los únicos que en lugar de tener preguntas tienen respuestas. Es una cosa increíble. Hay que darle dinero a las universidades pero si esa plata la terminan usando para la militancia política me parece mal”.

9-“Muchos periodistas hemos vivido gracias a la pauta política. Yo la tuve y me hago cargo. Pero, no todos los periodistas son parásitos. Lo mismo ocurre con los empleados públicos. Pero, hay unos 500.000 tipos que hemos vivido del Estado. Vos ganás por el voto popular pero luego gobernás gracias al voto de las corporaciones. Es probable que los afectados te quieran voltear”.

10-“Con el tema Aerolíneas pagan justos por pecadores. Hay gente que labura muy bien y se rompe el alma. Pero, dar a los generales 300 pasajes al año para su familia me rompe las pelotas. Los aristócratas sindicales se llevan puesto a los laburantes”.

Alejandro Fantino Alejandro Fantino, cumplió 53 años y se recibió de Licenciado en Filosofía

11-“Cristina Kirchner va a seguir siendo una articuladora necesaria para el peronismo y para quien gobierne el país. Lamentablemente o no, aún tiene mucho poder”.

12-“Macri debería estar más cerca de Milei y Javier debería escucharlo porque Mauricio ya corrió en esta pista y sabe de qué se trata.

13-“Con el Papa Francisco, así le va a la Iglesia Católica. Está perdiendo muchos fieles. No sé si Bergoglio es peronista pero está claro que le gusta jugar en la política argentina. Es rosquero, le gusta la runfla. Debería venir para ayudar a pacificar la Argentina”.

14-“Me cuesta decir que Riquelme, mi único ídolo, no lo está haciendo bien. Debería dejarse ayudar. Es terco como dirigente como lo era cuando jugaba. El Consejo de Fútbol parece una dinastía espartana”.

15-“Estoy cumpliendo hoy 53 años y el lunes próximo debuto en Canal 13 con un reality increíble con un nivel de producción que pocas veces se ha visto en la TV del país. La vida me ha dado muchas veces la revancha. Gané y perdí”.