Todo tiene que ver con todo: Javier Milei, Massa... Scioli

Recta final hacia el domingo 22/10. ¿Triunfo en 1ra. vuelta o habrá balotaje? En cualquier caso, extenuante campaña proselitista que podría haberse acortado pero Alberto Fernández no quiso / no pudo / no supo. 5 candidatos pero en el podio hay lugar para 3: Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich. Pero también aparecen otros personajes detrás de escena, algunos visibles y otros no tanto: el caso de Axel Kicillof y el de Daniel Scioli. Vamos al texto de Sebastián Dumont: