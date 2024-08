Subida al Estado: Piden bajar a funcionaria macrista de un organismo nacional

soher_el_sukaria_cordoba_p.jpg La cordobesa Soher el Sukaria consiguió lugar en el Estado.

Soher el Sukaria, funcionaria de Mauricio Macri

La concejala y ex diputada por Córdoba es una de las macristas férreas de Córdoba. Siempre acompañando al ex presidente en sus visitas a la provincia, la ex Juntos por el Cambio se muestra como una de las conexiones directas con el ex mandatario en tierra mediterránea.