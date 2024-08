Sube la tensión entre Milei y Macri: No hubo acuerdo por la coparticipación de CABA

acta-coparticipacion.jfif

"La Corte nos dio entre una semana y 10 días para que el gobierno nacional argumente por qué el Gobierno no está cumplimiento con la cautelar que dictó, que establece que tiene que pagar el 2,95% de los fondos", dijo Macri a la salida de Tribunales, en declaraciones a la prensa.

Macri mantenía las negociaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien se reunió en varias oportunidades a partir de este tema. Pero el titular del Palacio de Hacienda no asistió a la audiencia y, en cambio, envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

"No sé por qué no vino el ministro de Economía, tendrá sus razones, pero hubiera sido mejor que esté. Yo vine, cada vez que me convoque la Corte voy a venir", declaró el alcalde cuando fue consultado sobre la ausencia del ministro.

Si bien Macri reclama por el cumplimiento de la cautelar, desde el Gobierno rechazan esa postura y aseguran que se está cumpliendo, pero de forma diferente a la que pretende la Ciudad, es decir, que la devolución sea por goteo automático diario.

"En la audiencia con el Gobierno de la Ciudad quedó claro que la Nación sí está cumpliendo con el Fallo de la Corte (2,95% de la coparticipación) y que aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es que la Nación lo paga semanalmente por adelantado en lugar de por goteo diario", dice una declaracion que hicieron trascender desde el despacho de Caputo.

Agregaron que en la audiencia el Gobierno Nacional manifestó "su desacuerdo con el cálculo del 2,95%" y sostiene que "ese porcentaje debería se sustancialmente menor".

"En conclusión, la Nación está cumpliendo con el fallo de la Corte a pesar de que sus propios cálculos difieren con los de fallo", dijeron.

Jorge Macri rechaza el mecanismo de pago que dispuso Caputo porque considera que son giros “discrecionales” -es decir, los envíos podrían interrumpirse por razones políticas-, no cumple con lo establecido por la ley de coparticipación ni la sentencia de la Corte, y no incluye una cláusula de ajuste.

“Haremos un escrito explicando por qué es tan importante respetar las autonomías. No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano”, apuntó el jefe de Gobierno.

Caputo y Macri se vieron por última vez el 19 de julio, en el Ministerio de Economía. Tras ese encuentro, el alcalde porteño declaró a la prensa que la Ciudad comenzaría a recibir el 2,95% de fondos federales en lugar del 1,4% que viene cobrando desde que el gobierno de Alberto Fernández le quitó recursos en septiembre de 2020, en plena pandemia.

El jueves 01/08, fecha en la que en Uspallata esperaban que el monto fuera actualizado y llegara la primera transferencia, causó sorpresa y malestar que se girara nuevamente el 1,4%.

Hubo llamados cruzados entre ambas administraciones y se acordó una reunión el viernes 02/08 en la que el Ejecutivo nacional avisó que iba a comenzar a pagar la diferencia entre ese 1,4% y el 2,95% de coeficiente con transferencias discrecionales de $ 20.000 millones por semana.

Desde allí hubo tres envíos de Nación a Ciudad, el 2, 9 y 16 de agosto, pero eso no impidió que el gobierno porteño volviera a la Corte a reclamar por el cumplimiento de la cautelar dictada por el máximo tribunal.

