¿Solución?: Ariel 'Guille' Cantero no podrá recibir visitas por 30 días

"Últimamente, estoy mirando la tele, se aparecieron unos menores, mataron a toda la gente. No sé de dónde salieron. Supuestamente, los malos éramos Los Monos, no sé… En cualquier momento van a matar a un fiscal, se les está yendo de las manos", señaló el jefe de Los Monos. Cabe recordar, que luego de esos dichos, Bullrich retrucó con que la situación en Rosario "está muy controlada" y agregó: "Siempre estamos peleando para que no se reconstruyan las bandas de narcotráfico".