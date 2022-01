Neuquén, ¿saturada? Terapias intensiva a tope y faltan camas

Respecto de la curva de contagios, Ramella señaló que "vemos que hay una estabilidad en los últimos días", pero reconoció que "todavía tenemos pendientes algunos eventos sociales que pueden hacer que esta curva tenga una especie de serrucho, por momentos ascendente y que pueda volver a descender".

Según el funcionario, el 84% de la población en Neuquén cuenta con esquema completo y el 52% ya se aplicó la dosis de refuerzo".

Y destacó: "el 70% de los internados son personas no vacunadas o con esquemas incompletos" y "el 100% de los fallecidos en los últimos 20 días no tenía el esquema completo o no había recibo vacunas".

El médico clínico de Chos Malal, César Castro, en diálogo con 'Am Cumbre', aclaró: "No es que no hemos dado respuesta, pero la respuesta ya está al límite, más no podemos extender".

También como parte del panorama, contó que se “testea menos” pero es que parte de los criterios que se aplican a nivel nacional. Según la última decisión de Salud, solo se testea a personas mayores de 60 años, de grupos de riesgo y personal sanitario. Sin embargo, según Castro, además faltan reactivos.

Otro punto que cuestionó Castro es que las estadísticas no relevan la cantidad real de casos. Ejemplificó que si un paciente le dice "tengo fiebre, diarrea y vómito, son dos síntomas, listo, usted es Covid positivo, pero también puede ser una gastroenteritis. Entonces dentro de un mes esta persona puede volver con los mismos síntomas, o tener fiebre y dolor de garganta y ¿qué, lo voy a volver a notificar dos veces que tuvo Covid?"

Para el médico, esta falta de conocimiento real de la cantidad de positivos se agrava porque la mayoría de la gente que tiene síntomas compatibles no lo notifica a un centro de salud para que se lo compute

“La realidad es que las internaciones están llenas", sentenció.

Finalmente lamentó que no están "pudiendo atender a los pacientes no Covid" porque "se está haciendo muy larga esta enfermedad (…) se infarta más la gente, tiene más ACV, porque no los estamos pudiendo controlar".

El dato de Corrientes

No es la única provincia que presenta cifras alarmantes. Esta mañana, se supo que en Corrientes murió una beba de 7 meses por Covid-19, transformándose en la víctima más joven de la provincia.

La pequeña ingresó a terapia intensiva el día 20 de enero, en estado reservado, pero falleció este miércoles. Según indicaron fuentes del Ministerio de Salud, la menor tenía una patología que fue afectada por el coronavirus.

"El 18 de enero, la menor había sido trasladada desde Goya a la capital en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, con un diagnóstico positivo de covid-19. A partir de allí empezó a empeorar su situación y tan solo dos días después ya estaba ingresada en terapia intensiva con estado reservado", según precisó el medio 'El Litoral'.

"Ya se había recuperado de la enfermedad, pero el virus afectó la patología que tenía", aseguraron fuente del Ministerio de Salud, sin entrar en detalles sobre cuál era dicha patología que sufría la menor.

En el mismo hospital donde murió la niña oriunda de Goya hoy se encuentran internados otros 14 pacientes con resultados positivos de coronavirus. Uno de ellos ocupa una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado.

La cartera sanitaria de la provincia, encabezada por Ricardo Cardozo , lanzó un comunicado oficial sobre la situación del Coronavirus y del Hospital de Campaña de Corrientes y advirtió que el 26 de enero hubo 11 nuevas muertes por coronavirus y se contabilizaron 1.700 casos nuevos. En total, se acumulan 176.164 casos y 1.812 muertes por covid-19 en la provincia desde el inicio de la pandemia. Los casos activos son 12.826, según informaron en el parte oficial.

Sobre la cantidad de internados en el Hospital de Campaña, hay 272 pacientes en sala de clínica general. Todos se encuentran clínicamente estables. En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay 34 pacientes con diagnóstico de covid-19, 26 con respiración mecánica asistida. Todos con pronóstico reservado.

Córdoba, con alta demanda de terapia intensiva

La demanda de camas críticas también continúa aumentando en Córdoba, según el último relevamiento realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).

"La situación es preocupante porque se puede volver a tensionar el sistema en las próximas semanas. De acuerdo con el comportamiento del virus en el resto del mundo y la alta contagiosidad de esta variante, se prevé que esta será una gran ola con muchos casos", explicó Cristina Orlandi, vicepresidenta de la Sati.

Y agregó: "Hay que proteger a las personas de riesgo porque, pese a que están vacunadas, están desarrollando enfermedades graves".

La encuesta fue realizada a nivel nacional. Participaron representantes de 186 unidades de terapia intensiva (UTI), lo que correspondió a un total de 2.876 camas. Según Orlandi, este universo representa alrededor del 25% de las unidades de terapia que hoy se encuentran operativas, con personal y tecnología.

En Córdoba, la muestra de la Sati reveló que la ocupación de las terapias intensivas se encuentra por encima del 80%, dato que fue confirmado por autoridades sanitarias provinciales al diario 'La Voz'.

"Las Unidades de Terapia Intensiva están trabajando al 85 y 90% de ocupación, si se tiene en cuenta la patología prevalente y los internados por Covid-19″, explicó un alto funcionario de Salud, quien confirmó que buena parte de la atención está resentida por infecciones entre el personal, aislamiento o licencias por vacaciones.

El funcionario enumeró los distintos factores que hoy complican la situación en las terapias: las infecciones en el personal de salud, licencias por enfermedad y aumento de accidentes e intoxicaciones. "En verano, algunas instituciones reducen las camas para dar licencias. Todo eso hace que se llegue a un alto porcentaje de ocupación, que en otra situación sería claramente diferente", dijo.

Datos nacionales de UTI

Según el último sondeo de la Sati, el promedio de ocupación de las terapias de adultos es del 80% a nivel nacional. La muestra recoge los datos del pasado 18 de enero y representa un aumento del 5%, en relación a la encuesta anterior, publicada el 10 de este mes.

El mayor crecimiento se dio a expensas de los pacientes con Covid-19, que pasó del 24 al 31% en esos 8 días. En este grupo, tres de cada 10 internados ingresaron por otros motivos y terminaron dando positivo en los hisopados de rutina que se hacen al entrar al hospital.

El promedio de edad de los internados bajó de 57 a 55 años.

En pediatría, el promedio de ocupación de las terapias es del 59%, según la Sati. La proporción de pacientes con Covid-19 creció del 10 al 20% en el mismo período de tiempo.

Orlandi aclaró que la infraestructura hospitalaria es diferente, según cada jurisdicción. Hay regiones que tienen menor cantidad de camas por habitantes y, por lo tanto, pueden saturarse más rápido.